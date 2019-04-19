خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - محمد فاطمی زاده: سنای آمریکا در ماه میلادی مارس به نسبت آرا ۵۴ به ۴۶ و در اقدامی که به منزله زیر سوال بردن اتحاد ترامپ و عربستان سعودی بود؛ به لایحه کنگره مبنی بر لزوم قطع کمک نظامی به ائتلاف متجاوز سعودی در جنگ یمن رأی مثبت داد. حال آنکه مجلس نمایندگان نیز در اوایل ماه میلادی جاری (آوریل)، به نسبت آرا ۲۴۷ به ۱۷۶، آن را پذیرفت اما ترامپ این مصوبه را وتو کرد.

از سوی دیگر نیروهای مسلح یمن موشک جدیدی به نام فجر را رونمایی کردند. این موشک در سالگرد شهادت سید صالح الصماد رئیس سابق شورای عالی سیاسی یمن رونمایی شد. این موشک شبیه موشک روسی توچکا است که برد آن ۱۶۰ کیلومتر است و کلاهک آن در ارتفاع ۲۰ متری منفجر می‌شود.

در همین رابطه خبرنگار مهر با «علی القحوم» عضو ارشد انصارالله یمن گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می‌گذرد.

*پیام رونمایی از موشک بالستیک جدید توسط نیروهای مسلح یمن چیست و چه تأثیری بر معادلات نظامی با سعودی‌ها دارد؟

پیام ساخت سلسله موشک‌های جدید در پنجمین سال تجاوز سعودی‌ها، در درجه نخست یک پیام نظامی است مبنی بر اینکه ما در سال پنجم بیش از پیش پیشرفت کرده و صنعتی شده ایم و برای دفاع از سرزمین، کرامت، مردم و استقلال مان کار خواهیم کرد.

علیرغم محاصره همه جانبه یمن و سختی‌های ناشی از آن، در برابر تجاوز آمریکایی-سعودی دست بسته نخواهیم بود و برای دفاع از دین و کشور و هویت و انسانیت فعالیت خواهیم کرد. ما ابتکار و اختراع و تولید خواهیم کرد تا تسلیحات ایجادکننده توازن و بازدارندگی در برابر متجاوزان را در اختیار داشته باشیم.

*اخیرا ترامپ مصوبه ضدسعودی کنگره آمریکا را وتو کرد. این اقدام وی را در زمینه حمایت از متجاوزان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استفاده ترامپ از حق وتو، دلیلی قطعی برای این موضوع است که آمریکا تصمیم گیر و سردسته تجاوز به یمن است؛ سعودی‌ها و اماراتی‌ها نیز فقط ابزارهای پلید برای اجرای پروژه آمریکایی-اسرائیلی در یمن و منطقه هستند و البته در سطحی قرار ندارند که این پروژه‌ها را برعهده گیرند بلکه در ورطه مزدوری و جنایت و فروش مسائل امت به ویژه فلسطین و تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل افتاده اند.

اگر آمریکا نبود، سعودی‌ها و امارات جرأت حمله به یمن را نداشتند. زیرا این دو کشور در واقع ابزارهایی ضعیف و مزدور هستند که اگر حمایت آمریکا و اسرائیل نباشد، روی کار نخواهند ماند.

آغاز تجاوز از واشنگتن اعلام شد و افسران آمریکا عملیات را فرماندهی می‌کردند؛ حتی نام طوفان قاطع و تسلیحات و پوشش‌ها و پروژه آمریکایی است؛ به همین دلیل نیز آمریکا مردم یمن را به قتل می‌رساند و پشت همه کشتارها و جنایات در یمن است و با ناوهای خود که در سواحل یمن و تنگه باب المندب هستند، یمن را محاصره دریایی کرده است.

از سوی دیگر علاوه بر ممانعت از پروازها به یمن، جنگی اقتصادی علیه یمنی‌ها به راه انداخته تا مردم ما گرسنه بمانند و پس از شکسته شدن اراده شأن، تسلیم شوند و بدین صورت یمن توسط متجاوزان و آمریکا اشغال گردد و ثروت‌های آن نیز چپاول شود.

یمن در موقعیت جغرافیایی استراتژیکی قرار دارد و به همین دلیل طمع‌های آمریکایی‌ها روشن است. در پنجمین سال تجاوز آمریکایی‌ها، تمام گزینه‌های آمریکا و چهره زشت و اهداف استعماری آن آشکار شده است.

*در هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمانی تروریستی اعلام کرد. موضع شما در این خصوص چیست؟

اقدام آمریکا مبنی بر تهمت تروریستی زدن به جنبش‌های مقاومت در عراق و لبنان و فلسطین و امروز به بخشی از نیروی نظامی رسمی حکومت ایران را محکوم و رد می‌کنیم. از مردم و ملت‌های عربی و اسلامی منطقه نیز درخواست می‌کنیم اینگونه تصمیمات خصمانه توسط آمریکا و اسرائیل و پروژه‌های ویرانگرشان را محکوم و رد کنند.

این تصمیم ترامپ را تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا ضد ملت‌ها و سازمان‌های آزاده می‌دانیم و این روش آمریکایی‌ها توسط ملت‌های منطقه مردود است؛ به ویژه اینکه آمریکا خودش مادر تروریسم است و آن را ایجاد و از طریق عناصر جنایتکارش به نام القاعده و داعش و برخی رژیم‌های خلیج فارس و دیگر رژیم‌های مزدور و جنایتکار صادر کرده است. این رژیم‌ها در سرکوب ملت‌های آزاد و مخالف آمریکا و اسرائیل نقش دارند.