دختربچه مفقود شده در مهاجران به زودی به آغوش خانواده بازمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پنجشنبه شب در حاشیه نشست صمیمی با سمن‌ها و آئین تجلیل از جوانان به مناسبت گرامیداشت هفته جوان، اظهار داشت: از زمان و لحظه‌ای که باران ۸ ساله در شهر مهاجران ناپدید شد تا به امروز که حدود ۵ روز می‌گذرد تلاش مطلوبی از سوی دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

استاندار مرکزی افزود: بلافاصله با دریافت خبر ناپدید شدن این دختربچه نیروی انتظامی و عوامل نیروی انتظامی وارد عمل شدند. ناپدید شدن باران به هیچ وجه به موضوع ناامنی در شهر مهاجران مرتبط نیست.

آقازاده ادامه داد: باران کوچک امشب که ۲۹ فروردین است از سلامتی کامل برخوردار است و با توجه به اقداماتی که در حال انجام است و همکاری خوب مردم و خانواده باران و پیگیری‌های مستمر نیروهای انتظامی و دستگاه‌های مرتبط در شورای تأمین، دستگاه قضائی و اداره کل اطلاعات استان امیدواریم با اقدامات انجام شده طی چند روز آینده شاهد بازگشت باران به آغوش گرم خانواده اش باشیم.

وی تصریح کرد: برخی از مسائل و موضوعات را فعلاً نمی‌توان گفت و شورای تأمین و نیروی انتظامی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و امیدواریم با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط ظرف چند روز آینده مسئله و مشکل رفع شود و باران به آغوش گرم خانواده برگردد.