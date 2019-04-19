قدرت آمریکا روبه افول است/تسریع در زوال استکبار در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبههای نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی ضمن تبریک فرارسیدن میلاد خجسته امام زمان (عج) اظهار داشت: خداوند در قرآن وعده داده که آینده متعلق به مستضعفان و محرومان است و همه باید آماده ظهور حضرت باشیم.
وی بیان کرد: جهان منتظر حضور منجی عالم بشریت است و با آمدن حضرت همه جا مملو از نعمت شده و زمینه عزت و اقتدار حکومت فراهم میشود و زمین به بندگان شایسته خدا سپرده خواهد شد.
عابدینی یادآور شد: با ظهور حضرت ولیعصر (عج) شاهد بروز ارزشهای الهی و تحقق آرزوی انسانها و زندگی با کرامت و احساس عدالت خواهیم بود و تبعیض از جامعه دور میشود.
وی افزود: وقتی امام ظاهر میشود همه جا ولایت و محبت و معرفت دینی و عدالت و نور میشود و ولایت امان زمان پر از سعادت و خوشبختی و نور است و هر کس ان را درک کند سعادتمند میشود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: میلاد منجی عالم بشریت که روز مستضعفان جهان است به گفته رهبر انقلاب نوید بخش آن است که بساط ظلم برچیده خواهد شد.
وی اضافه کرد: انقلاب مردم ایران نقطه شروع جهان اسلام به پرچم داری حضرت مهدی است.
خطیب جمعه قزوین گفت: به گفته رهبر انقلاب، جوانان صف اول آماده سازی ظهور هستند و هر کجا حضور داشته باشند شاهد نشاط و شادابی و خلاقیت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: این قرن به خواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است و ان موقع که امام این حرف را زد دست نظام خالی بود و بعث را به جان ما انداخته بودند الان چقدر پیش بینی امام محقق شده است.
اگر واقعاً منتظر حضرت هستیم باید با قرآن مأنوس باشیم و از آن درس بگیریم و خودمان را با قرآن هماهنگ کنیم و کسی که آرزوی سعادت دارد باید منتظر ظهور باشد.
خطیب جمعه قزوین روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را تبریک گفت و اظهار داشت: این سربازان همیشه پشت صحنه امنیت نظام هستند اما هرگز دیده نمیشوند و کارشان برای رضای خداست.
قدرت آمریکا رو به افول است
آیت الله عابدینی در خطبه دوم نماز اظهار داشت: برخی کارشناسان غربی میگویند قدرت اقتصادی، نظامی و مردمی آمریکا در حال افول است و این زوال در حال مشاهده است.
وی اضافه کرد: در این ایام ۲۶ سال پیش امریکاییان دروغ گوی اهل دموکراسی فرقهای با بیش از ۸۰ نفر را که در ساختمانی مستقر بودند را به آتش کشیدند و این انسانهای بیگناه آنها را کشتند و این ننگ برای آنها ثبت شد اما برخی که برای تمدن غرب دلشان لک زده این جنایات را نمیبینند.
عابدینی بیان کرد: برای اینکه با دموکراسی غربی آشنا شوید بهتر است نگاهی به جنایات آمریکا در لبنان، یمن، پاکستان، عراق و سوریه بیندازند و ببینند استکبار برای رسیدن به منافع خود از هیچ کشتاری دریغ نمیکند.
وی اظهار داشت: شکست حمله نظامی در طبس از دیگر الطاف الهی بود و در زمانی که مردم خواب بودند خداوند دشمن را با طوفان شن زمین گیر کرد و سربازان امریکایی جهنم را دیدند.
امام جمعه قزوین اظهار داشت: برخی که برای تمدن غرب دلشان لک زده بدانند استکبار برای رسیدن به منافع خود از هیچ جنایتی دریغ نمیکند.
وی سالروز تشکیل سپاه و روز ارتش را تبریک گفت و نقش آنها را در تأمین امنیت کشور یادآور شد.
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