به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با محکوم کردن اقدام خصمانه آمریکا علیه ترامپ گفت: آمریکا خود تروریست است و تاریخ آن مملو از جنایت است.

وی با عنوان اینکه مبارزه سپاه با گروه‌های تروریستی از حافظه تاریخی جهان و ملت ایران پاک نمی‌شود گفت: آمریکا باید از دست سپاه عصابی باشد زیرا سپاه گروه‌های تکفیری و تروریستی را در سوریه و عراق و داعش نابود کرده است.

وی با اظهار اینکه ایران زخم خورده تروریسم است و دانشمندان زیادی توسط گروه‌های تروریستی به شهادت رسیده اند عنوان کرد: امروز تمام ملت ایران در حمایت از سپاه به میدان آمده اند و لباس سپاهی پوشیدند.

حجت الاسلام قاسمی در بخشی از سخنانش به حادثه سیلاب و بروز خسارت فراوان ناشی از آن اشاره و اضافه کرد: ساخت مسکن در بستر و حاشیه رودخانه معنا ندارد و باید در این زمینه رسیدگی لازم صورت گیرد.

امام جمعه موقت ساری، سیل را نتیجه ظلم به طبیعت و پوشش‌های گیاهی دانست و گفت: در عین حال همه باید دست به دست هم دهیم و از سیل زدگان که زندگی خود را از دست داده اند حمایت کنیم.

وی همچنین با گرامیداشت فرارسیدن نیمه شعبان و میلاد منجی عالم بشریت تصریح کرد: شیعه باید برای سلامتی حضرت امام عصر (عج) صدقه دهد و دعا کند و بدانیم که امنیت امروز به برکت سربازان گمنام امام زمان (عج) است.