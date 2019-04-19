به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، با اشاره به قرار گرفتن در آستانه نیمه شعبان و روز سربازان گمنام امام زمان (عج)، اظهار داشت: طی دوران پربرکت انقلاب اسلامی همواره سربازان گمنام امام زمان (عج) توطئه‌های دشمن را در عرصه‌های مختلف خنثی کرده اند و امروز نیز که بخشی از دسیسه‌های بدخواهان نظام از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود، می‌طلبد این مساله را مورد توجه قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این قشر از دلسوزان انقلاب اسلامی همواره در کنار نیروهای مسلح و نظامی به مراقبت از امنیت کشور و مرزها کمک کرده اند و اقدامات اثرگذارشان قابل تقدیر است.

دری نجف آبادی بیان کرد: آنچه امت اسلامی را با حضرت ولی عصر (عج) متصل می‌سازد، عبودیت و تقوای الهی است و همه ما باید این مهم را در سرلوحه کار خود قرار دهیم. باید در آبادانی بیش از پیش مساجد به عنوان کانون‌های دینی بکوشیم، چراکه این مهم، تقویت و ارتقای معنوی جامعه را به دنبال دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران و همچنین فرارسیدن روز ارتش، خاطرنشان ساخت: آمریکا در شرایطی سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد که این نیروی انقلابی و همچنین ارتش، در امداد رسانی به مردم سیل زده کشور تمام توان خود را به کار گرفته اند. ارتش و سپاه، اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در تمامی عرصه‌ها رقم زده اند.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ارتش و سپاه پاسداران به وضوح سخن گفته شده و این در حالی است که آمریکا با گستاخی تمام، به نیروی نظامی یک کشور که کاملاً قانونی است اهانت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: ارتش و سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس همراه با ملت ایران با ایستادگی در برابر دشمنان از اقتدار، عظمت و آزادی میهن اسلامی دفاع کردند و هم اکنون نیز در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی می‌کنند. ملت ایران نیز با این نیروهای نظامی همراه و حامی آنها هستند.

امام جمعه اراک با اشاره به اقداماتی که استان مرکزی برای کمک به نقاط سیل زده کشور انجام داده و بایستی انجام دهد، ابراز داشت: برمبنای وظایف محول شده، مسئولیت بازسازی بخش بزرگی از شوش و غرب رود کارون به سپاه استان مرکزی واگذار شده؛ همچنین مردم این استان تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به هموطنان سیل زده داشته اند.