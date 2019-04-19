سوریه خواستار مشارکت جهانی در بازسازی آثار باستانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد رامی رضوان مرتینی» وزیر گردشگری سوریه از کشورها و سازمان های بین المللی خواست تا در قالب سازمان جهانی یونسکو برای بازسازی آثار تاریخی و باستانی سوریه وارد این کشور شوند.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت سوریه فهرستی از آثار باستانی را با همکاری سازمان های بین المللی تهیه کرده و نماینده یونسکو نیز در این کشور به ویژه در شهر حلب حضور دارند.

وزیر گردشگری سوریه خاطرنشان کرد: از همه می خواهیم که تحت نظارت سازمان یونسکو برای بازسازی آثار باستانی سوریه مشارکت کنند، همچنین برخی سازمان های غیر دولتی نیز در این زمینه مشارکت کرده اند و با همکاری دوستان امیدواریم که روند بازسازی را توسعه دهیم.

وی اظهار داشت: آثار باستانی سوریه فقط متعلق به این کشور نیست بلکه آثار جهانی محسوب می شود و به همین دلیل روند بازسازی آن به کارشناسان بین المللی نیاز دارد.

مرتینی پیش از این گفته بود که برای بازسازی سوریه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بودجه لازم است.