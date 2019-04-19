سوریه خواستار مشارکت جهانی در بازسازی آثار باستانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد رامی رضوان مرتینی» وزیر گردشگری سوریه از کشورها و سازمان های بین المللی خواست تا در قالب سازمان جهانی یونسکو برای بازسازی آثار تاریخی و باستانی سوریه وارد این کشور شوند.
وی با بیان این مطلب افزود: دولت سوریه فهرستی از آثار باستانی را با همکاری سازمان های بین المللی تهیه کرده و نماینده یونسکو نیز در این کشور به ویژه در شهر حلب حضور دارند.
وزیر گردشگری سوریه خاطرنشان کرد: از همه می خواهیم که تحت نظارت سازمان یونسکو برای بازسازی آثار باستانی سوریه مشارکت کنند، همچنین برخی سازمان های غیر دولتی نیز در این زمینه مشارکت کرده اند و با همکاری دوستان امیدواریم که روند بازسازی را توسعه دهیم.
وی اظهار داشت: آثار باستانی سوریه فقط متعلق به این کشور نیست بلکه آثار جهانی محسوب می شود و به همین دلیل روند بازسازی آن به کارشناسان بین المللی نیاز دارد.
مرتینی پیش از این گفته بود که برای بازسازی سوریه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بودجه لازم است.
نظر شما