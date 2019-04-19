ترکیب تراکتورسازی و پیکان مشخص شد / جدال شاگردان لیکنز با فرکی

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ، تیم تراکتورسازی میزبان پیکان است و دیدار این دو تیم از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز می‌شود.

تراکتوری‌ها پس از توقف پرسپولیس در اصفهان، به دنبال این هستند که فاصله شأن با صدر جدول را کمتر کنند.

محمدرضا اخباری، محمد طیبی، دانیال اسماعیلی‌فر، احسان حاج‌صفی، ایمان سلیمی، مهدی مهدی‌پور، اکبر ایمانی، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، ساسان انصاری و آنتونی استوکس بازیکنان ثابت تراکتور در این دیدار هستند. نکته جالب این ترکیب حضور اخباری به جای فروزان است که این روزها خیلی حاشیه ساز شده است.

وحید شیخ‌ویسی، سید مهران موسوی، سعید واسعی، علی حمودی، حجت حق‌وردی، مگنو باتیستا، آرمان قاسمی، امیرحسین کریمی، مهدی مؤمنی، فراز امامعلی و عیسی آل‌کثیر نیز بازیکنان ثابت پیکان در این بازی مهم هستند.