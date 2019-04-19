سایپا قهرمان شد، ذوب آهن نایب قهرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور هفتم نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج باشگاههای کشور جام اندیشمندان صبح امروز جمعه برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:
نتایج دور هفتم:
- هیأت شطرنج لارستان ۲ - هیأت شطرنج همدان ۳
- سایپا تهران ۴/۵ - چرخ نیلوفری تبریز ۰/۵
- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ - دریا برج شیراز یک
- دنیای فلز رشت ۲/۵ - ذوب آهن اصفهان صفر ۲/۵
بدین ترتیب در پایان رقابتهای لیگ برتر رنج جام اندیشمندان تیم سایپا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیمهای ذوب آهن و چرخ نیلوفری تبریز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج جام اندیشمندان در ۷ دور برگزار شد.
جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفدهمین دوره به شرح زیر است:
۱- سایپا: تعداد بازی: ۱۴ - امتیاز تیمی ۲۸ - امتیاز انفرادی ۵۸/۵
۲- ذوب آهن: تعداد بازی: ۱۴ - امتیاز تیمی ۲۱ - امتیاز انفرادی ۴۵
۳- چرخ نیلوفری تبریز: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۸ - امتیاز انفرادی ۴۰
۴- دنیای فلز رشت: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۵ - امتیاز انفرادی ۳۶
۵- دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۴ - امتیاز انفرادی ۶/۵
۶- هیأت شطرنج همدان: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۸ - امتیاز انفرادی ۲۷/۵
۷- هیأت شطرنج لارستان: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۷ - امتیاز انفرادی ۲۳
۸- دریا برج شیراز: تعداد تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱ - امتیاز انفرادی ۱۳/۵
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