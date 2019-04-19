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۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۵۲

پایان هفدهمین دوره لیگ برتر شطرنج؛

سایپا قهرمان شد، ذوب آهن نایب قهرمان

سایپا قهرمان شد، ذوب آهن نایب قهرمان

در پایان رقابت های هفدهمین دوره لیگ برتر شطرنج، تیم سایپای تهران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور هفتم نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج باشگاه‌های کشور جام اندیشمندان صبح امروز جمعه برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:

نتایج دور هفتم:

- هیأت شطرنج لارستان ۲ - هیأت شطرنج همدان ۳

- سایپا تهران ۴/۵ - چرخ نیلوفری تبریز ۰/۵

- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ - دریا برج شیراز یک

- دنیای فلز رشت ۲/۵ - ذوب آهن اصفهان صفر ۲/۵

بدین ترتیب در پایان رقابت‌های لیگ برتر رنج جام اندیشمندان تیم سایپا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم‌های ذوب آهن و چرخ نیلوفری تبریز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج جام اندیشمندان در ۷ دور برگزار شد.

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفدهمین دوره به شرح زیر است:

۱- سایپا: تعداد بازی: ۱۴ - امتیاز تیمی ۲۸ - امتیاز انفرادی ۵۸/۵
۲- ذوب آهن: تعداد بازی: ۱۴ - امتیاز تیمی ۲۱ - امتیاز انفرادی ۴۵
۳- چرخ نیلوفری تبریز: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۸ - امتیاز انفرادی ۴۰
۴- دنیای فلز رشت: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۵ - امتیاز انفرادی ۳۶
۵- دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۴ - امتیاز انفرادی ۶/۵
۶- هیأت شطرنج همدان: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۸ - امتیاز انفرادی ۲۷/۵
۷- هیأت شطرنج لارستان: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۷ - امتیاز انفرادی ۲۳
۸- دریا برج شیراز: تعداد تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱ - امتیاز انفرادی ۱۳/۵

کد مطلب 4595120

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