سایپا قهرمان شد، ذوب آهن نایب قهرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور هفتم نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج باشگاه‌های کشور جام اندیشمندان صبح امروز جمعه برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:

نتایج دور هفتم:

- هیأت شطرنج لارستان ۲ - هیأت شطرنج همدان ۳

- سایپا تهران ۴/۵ - چرخ نیلوفری تبریز ۰/۵

- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ - دریا برج شیراز یک

- دنیای فلز رشت ۲/۵ - ذوب آهن اصفهان صفر ۲/۵

بدین ترتیب در پایان رقابت‌های لیگ برتر رنج جام اندیشمندان تیم سایپا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم‌های ذوب آهن و چرخ نیلوفری تبریز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج جام اندیشمندان در ۷ دور برگزار شد.

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفدهمین دوره به شرح زیر است:

۱- سایپا: تعداد بازی: ۱۴ - امتیاز تیمی ۲۸ - امتیاز انفرادی ۵۸/۵

۲- ذوب آهن: تعداد بازی: ۱۴ - امتیاز تیمی ۲۱ - امتیاز انفرادی ۴۵

۳- چرخ نیلوفری تبریز: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۸ - امتیاز انفرادی ۴۰

۴- دنیای فلز رشت: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۵ - امتیاز انفرادی ۳۶

۵- دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱۴ - امتیاز انفرادی ۶/۵

۶- هیأت شطرنج همدان: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۸ - امتیاز انفرادی ۲۷/۵

۷- هیأت شطرنج لارستان: تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۷ - امتیاز انفرادی ۲۳

۸- دریا برج شیراز: تعداد تعداد بازی ۱۴ - امتیاز تیمی ۱ - امتیاز انفرادی ۱۳/۵