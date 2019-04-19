ضرب الاجل کمیته قضایی مجلس نمایندگان برای وزارت دادگستری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز جمعه دادستان کل این کشور را برای ادای توضیحات در خصوص گزارش رابرت مولر احضار کرد.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به دادستانی این کشور مهلت داد که تا تاریخ اول ماه می گزارش کامل مولر را منتشر کند.

روز گذشته دادستانی آمریکا گزارش ویرایش شده (سانسور شده) مولر در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را منتشر کرد.

در گزارش بازپرس ویژه آمریکا درباره تحقیقات روسیه آمده است: وکلا قادر به حصول رأی درباره مساله انسداد اجرای عدالت توسط ترامپ نبودند.

در پی انتشار این گزارش، ترامپ در پیامی در توئیتر نوشت: با ادای شهادت موافقم. لازم نیست که من به سوالاتی که درباره من در گزارش مطرح شده پاسخ بگویم؛ به مواردی که کاملاً مزخرف هستند فقط به خاطر اینکه بقیه خوب به نظر برسند. این امر (تهیه گزارش) به صورت غیرقانونی و محرمانه آغاز شد، کاری که هر گز نباید انجام می‌شد.