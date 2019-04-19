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۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۵۴

مجید جلالی:

نساجی در آینده فوتبال ایران بزرگی خواهد کرد

نساجی در آینده فوتبال ایران بزرگی خواهد کرد

قائمشهر-سرمربی تیم نساجی مازندران، پس از پیروزی ارزشمند تیمش برابر پدیده مشهد گفت که تیمش در آینده در فوتبال ایران می‌تواند بزرگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر جمعه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر پدیده شهرخودرو مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی بزرگی بود و برای این بازی و کسب پیروزی برابر تیمی که بهترین بازی‌ها را انجام می‌دهد، تمرینات ویژه ای برگزار کردیم و خوشحالم که برنده بازی مهم این هفته شدیم.

وی ادامه داد: هر چند در کل دو نیمه توپ و مالکیت در اختیار پدیده بوده، اما بازیکنان ما هم هیچ موقعیتی به حریف ندادند.

پیروزی تقدیم به هواداران

سرمربی تیم نساجی مازندران، همچنین با بیان اینکه بازیکنان مخلص و با انگیزه‌ای در اختیار داریم، اضافه کرد: من با تیم‌های زیادی بازی کردم، اما بازیکنان نساجی واقعاً مخلص و در خدمت تیم هستند و به آنها علاقمند هستم و از بابت تلاششان برای کسب بازی‌های خوب تشکر می‌کنم.

جلالی اضافه کرد: همچنین از تماشاگران و هواداران پرشوری که امروز و در زیر بارش شدید باران تیم نساجی را تنها نگذاشتند تشکر می‌کنم و این پیروزی تقدیم آنها می‌کنم.

تیم نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست وششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر میهمان خود پدیده با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و به پنجمین پیروزی این فصل خود دست یافت.

نساجی مازندران با کسب ۳ امتیاز این مسابقه ۲۹ امتیازی شد و به رده نهم جدول رده بندی مسابقات صعود کرد.

کد مطلب 4595168

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