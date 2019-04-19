پالایش نفت پیروزی بزرگی مقابل قهرمان آسیا کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حماد سامری عصر امروز جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل تیم پتروشیمی بندر امام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فکر می‌کنم برگ برنده ما این بود که بازی را خوب آغاز کردیم، به رغم تفاوت‌های فاحش میان تیم امسال با تیم سال گذشته پالایش نفت آبادان چه به لحاظ مالی و چه بازیکن، اما همه دیدند که بازیکنان از جان مایه گذاشتند و مزد تمام تلاش‌هایشان را گرفتند.

وی افزود: وقتی همگان اعم از بازیکنان، تماشاگران و مسئولان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند حاصل آن چیزی جز پیروزی نمی‌تواند باشد.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان تصریح کرد: تماشاگران ما مانند همیشه عالی بودند و چه بهتر از این حضور پرشور و عالی می‌تواند تأثیر گذار و خوب باشد، این برد را بله همگان تبریک می گویم و امیدوارم همین نتایج را در بازی فینال تکرار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دیدار از بازی‌های نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال آبادان عصر امروز تیم‌های بسکتبال آبادان و پتروشیمی بندر امام در محل سالن ۱۷ شهریور آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۷۴ بر ۶۵ به سود تیم پالایش نفت آبادان بله پایان رسید.

در این مصاف تیم پالایش نفت در نیبمه نخست پیروز میدان بود به طوری که کوارتر اول و دوم را با نتیجه ۲۴ بر ۱۹ و ۲۳ بر ۹ به سود خود به پایان رساند.

اگر چه تیم پتروشیمی بندر امام توانست در نیمه دوم بهتر ظاهر شود و در کوارتر سوم و چهارم با کسب نتیجه ۱۹ بر ۱۴ و ۱۸ بر ۱۳ این نتیمه را از آن خود کرد اما در نهایت این تیم پالایش نفت بود که با بازی درخشانش به خصوص در نیمه نخست و کسب امتیاز بالاتر پیروز مصاف شد تا به عنوان نخستین تیم راه یافته به مسابقه فینال خود را برای صف آرایی در برابر دومین تیم فینالیست یعنی شهرداری گرگان آماده کند.