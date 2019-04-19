به گزارش خبرنگار مهر، صالح مخدومی بعدازظهر جمعه پس از پیروزی تیم شهرداری گرگان مقابل شیمیدر تهران و صعود این تیم به فینال لیگ برتر بسکتبال در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این پیروزی ارزشمند و راهیابی به فینال لیگ برتر بسکتبال را به تمام مردم گرگان، هواداران و مسئولان تبریک می‌گویم.

وی افزود: ما دیروز هم مقابل شیمیدر بازی کردیم و با وجود خستگی ریکاوری خوبی انجام دادیم و مانند دیروز بازی خوبی به نمایش گذاشتیم.

مخدومی تصریح کرد: بازیکنان ما در این دیدار هم با غیرت بازی کردند و کم اشتباه بودند، هواداران هم برای تیم شهرشان سنگ تمام گذاشتند و نتیجه آن را گرفتیم.

وی ادامه داد: شیمیدر تیم بسیار خوبی است که از بازیکنان بزرگ و ملی پوش بهره می‌برد و شکست دادن این تیم کار بسیار بزرگی بود.

حتی سالن ۱۲ هزار نفری هم پر می‌شد

مربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خصوص رویارویی با پالایش نفت آبادان در فینال لیگ برتر بسکتبال گفت: هر تیمی که به فینال می‌رسد قدرتمند است، نفت آبادان موفق به شکست پتروشیمی شد و نباید این تیم را دست کم بگیریم.

مخدومی افزود: باید روی بازی فینال حساس‌تر باشیم و تمام تمرکزمان را حفظ کنیم تا اتفاق بزرگی برای بسکتبال گرگان رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: ما از روز اول تشکیل تیم برای بهتر شدن تمرین کردیم و جنگیدیم و در حال حاضر چیزی جز قهرمانی نمی‌خواهیم و این هدفی است که با تمام وجود برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: امشب را استراحت می‌کنیم و تمام این اتفاقات را فراموش خواهیم کرد تا فقط روی موفقیت در فینال و کسب عنوان قهرمانی تمرکز کنیم.

مخدومی در خصوص حضور بی نظیر تماشاگران گرگانی در سالن خاطرنشان کرد: واقعاً هیچ چیز نمی‌توانم در وصف این هواداران بگویم، وقتی سالن مسابقه سه ساعت پیش از آغاز دیدار پر می‌شود و بسیاری از هواداران پشت در می‌مانند نشان می‌دهد آنها در ایران بی نظیر هستند.

وی در پایان یادآور شد: اگر در گرگان سالن ۱۲ هزار نفری هم داشتیم امروز پر می‌شد و خوشحال هستیم که هواداران را به خواسته‌شان رساندیم.

لازم به ذکر است؛ تیم شهرداری گرگان در دیدار چهارم مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بعدازظهر جمعه در سالن امام خمینی (ره) گرگان میزبان تیم شیمیدر تهران بود که ۷۴ بر ۶۰ به پیروزی رسید تا در مجموع با برتری سه بر یک برای نخستین بار راهی فینال این مسابقات و حریف پالایش نفت آبادان شود.