تقسیم امتیازات در جم/ سپیدرود به بقا امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی از هفته بیست و ششم لیگ برتر پارس جنوبی از ساعت ۱۹ در جم به مصاف سپیدرود رفت که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی به اتمام رسید.

در این دیدار ابتدا شهرام گودرزی بازیکن تیم سپیدرود در دقیقه ۴۸ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد که مهرداد بایرامی در دقیقه ۵۷ این گل را پاسخ داد و کار را به تساوی کشید.

۳ دقیقه بعد از آن حسین پورامینی دومین گل تیم میزبان را به ثمر رساند. اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۸۹ سپیدرودی‌ها گل دوم خودشان را زدند تا امتیازات این بازی بین دو تیم تقسیم شود.

با این نتیجه پارس جنوبی ۲۹ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و سپیدرود نیز با ۱۹ امتیازی در رده پانزدهم جدول باقی ماند.