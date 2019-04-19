۳ امتیاز مهم و شیرینی کسب کردیم/تراکتور هنوز هم شانس قهرمانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر امروز جمعه بعداز برتری تیمش برابر تراکتور در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: بعداز شکست‌هایی که داشتیم بهترین اتفاق پیروزی برابر تراکتور بود.

وی با اشاره به اینکه از گرفتن این سه امتیاز خوشحال هستیم، گفت: البته از باخت پی در پی تراکتور خوشحال نیستیم و وقتی شور و عشق هواداران تراکتورسازی را می‌بینیم دوست داریم همیشه در چنین ورزشگاهی بازی کنیم.

وی با اشاره به اتفاقات بعد از بازی گفت: حاشیه‌هایی رخ داد که امیدوارم تکرار نشود. وقتی که امروز وارد ورزشگاه شدم و شور و شوق هواداران تراکتورسازی را دیدم از این موضوع لذت بردم اما در فوتبال شکست نیز اتفاق می‌افتد و امروز تراکتورسازی مجدداً شکست خورد.

فرکی با بیان اینکه امیدوارم در دیدارهای آینده دیگر این موضوع برای تراکتورسازی تکرار نشود، گفت: تراکتور تیم بسیار خوبی است ولی باخت هایی که رخ داده برایشان نگرانی‌هایی به وجود امده است و فکر می‌کنم ادامه بازی‌ها را تراکتورسازی با برد تمام کند.

وی سپس در خصوص آینده لیگ گفت: تراکتور هنوز هم شانس دارد. امیدوارم شاهد رقابت این تیم در بالای جدول باشیم. برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم در ادامه بتوانند هوادارانشان را خوشحال کنند.

وی با بیان اینکه امروز جناح‌های چپ و راست تراکتور را بستیم، گفت: امروز بازیکنان پیکان باغیرت بازی کردند و دو بازیکن هم در خط حمله گذاشتیم تا نیمه نگاهی به ضد حملات داشته باشیم ولی تمرکزشان روی دفاع باشد.

فرکی با تاکید بر اینکه با شناختی که از حریف داشتیم کناره‌ها را بستیم و با استفاده از دو هافبک دفاعی توانستیم خوب بازی کنیم، ادامه داد: در مرکز زمین آنها فعالیت می‌کردند تا توپ به عمق دفاع ما نرسد و این در تیم ما خوب رخ داد.

سرمربی پیکان با بیان اینکه تفاوت دو تیم در انگیزه بازیکنان بود، ادامه داد: در بازی با سایپا و پرسپولیس هم اگر یکدل و یک تیم بودیم نمی‌باختیم امروز برعکس بود و دقیقاً یکدل بودیم بخصوص اینکه در خانه تراکتورسازی بازی کردیم.

وی با اشاره به اینکه ما در این شرایط کار بزرگی برای تیم انجام دادیم، گفت: تراکتورسازی را در ۵ هفته اخیر آنالیز کرده بودیم و شناخت خوبی از این تیم داشتیم.

فرکی با تاکید بر اینکه مقابل تراکتورسازی همه چیز را پیش‌بینی کرده بودیم، گفت: طبق برنامه قرار بود در ۱۵ دقیقه ابتدایی تراکتورسازی را مهار کنیم. نسبت به بازی گذشته روان‌تر و با برنامه‌تر بازی کردیم و هر چه گفته شده بود، در زمین اجرا شد.