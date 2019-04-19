سیل ۵۹۰ میلیارد تومان به گمیشان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرشیر توماج عصر جمعه در جلسه بررسی آخرین وضعیت گمیشان اظهار کرد: اتفاقی که در گمیشان افتاد در تاریخ این شهر بی سابقه بود.

وی افزود: ۳۵ درصد از معابر و منازل گمیشان و روستاها در میانگین ۸۰ الی ۹۰ سانتی متر آب قرار داشت و ۲۰ روز این شرایط ادامه دار بود.

توماج ادامه داد: ۸۰ میلیون متر مکعب آب از شرق به نزدیکی گمیش تپه رسید و گرگانرود هم با طغیان خود به منازل مسکونی خسارت زد.

وی تصریح کرد: البته با اقدامات مقابله ای اجازه ندادیم که بیش از یک میلیون مترمکعب آب از ۸۰ میلیون مترمکعب وارد شهر شود.

توماج گفت: هنوز هشت میلیون مترمکعب دیگر آب در شرق وجود دارد و با بارش های اخیر به ۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی بیان کرد: هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در داخل شهر و دو هزار و ۸۲ واحد منزل روستایی در نتیجه سیل متحمل خسارت شده و ارزیابی ها ادامه دارد.

توماج با بیان اینکه دو و نیم الی سه درصد گمیشان همچنان آبگرفتگی دارد، گفت: گمیشان جزو شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور است و شغل اکثر اهالی هم صیادی یا کشاورزی است.

وی اضافه کرد: از مجموع ۵۵ هزار هکتار اراضی زیرکشت ۴۰ هزار هکتار ۱۰۰ درصد خسارت دیدند و به الباقی هم بین ۲۰ الی ۸۰ درصد خسارت وارد شد است.

توماج با بیان اینکه تلفات دامداری و مرغداری هم سنگین بود، گفت: در داخل شهر برآورد اولیه واحدهای احداثی ۴۱۳ باب منزل است که به ۴۸۰ الی ۵۰۰ خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در سطح روستاها هم با ارزیابی های مقدماتی ۳۰۶ احداثی داریم و الباقی تعمیری هستند البته این عدد هم افزایش می یابد.

توماج با بیان اینکه از ۴۸۰ خانوار ۱۰۰ تخته چادر دادیم، خاطرنشان کرد: سیل در مجموع به شهرستان گمیشان ۵۹۰ میلیارد تومان خسارت زده است.