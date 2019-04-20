داکت اسپلیت بوش اینورتر کانالی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داکت اسپلیت بوش اینورتر یکی از انواع سیستم‌های تهویه مطبوع هوا جدید در جهان بوده و امروزه به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه خریداران و سازندگان واحدهای مسکونی و اداری قرار گرفته است. این سیستم‌ها جز اقتصادی‌ترین و به صرفه‌ترین سیستم‌های تهویه مطبوع موجود است. داکت اسپلیت کانالی بوش ساخته شده توسط شرکت بوش همانند اسپلیت دیواری از یک یونیت داخلی در سقف کاذب و یک یونیت خارجی (کندانسور) تشکیل شده که توسط لوله‌های مسی به یکدیگر متصل می‌شوند.

کندانسور قسمت بیرونی دستگاه است که در فضای بیرون از منزل نصب می‌شوند و سازگار با هر شرایط جوی محیطی است، بنابرین در صورت داشتن سقف کاذب مناسب، از جمله راه حل‌ها، استفاده از دستگاه‌های داکت اسپلیت است که علاوه بر تأمین سرمایش و گرمایش محیط از طریق کویل DX، امکان تأمین هوای تازه مورد نیاز را خواهد داشت و نیز برای کاهش هزینه انرژی در زمستان (با توجه به کمتر بودن هزینه گاز نسبت به برق در ایران) می‌توان از کویل آب گرم استفاده کرد.

سیستم گرمایش در داکت اسپلیت بوش می‌تواند از کویل آبگرم که توسط موتور خانه یا پکیج گرمایشی آبگرم را دریافت می‌کند استفاده کند. یونیت داخلی بوسیله کانال‌های مخصوص، هوای سرد و گرم را به اتاق‌ها و فضاهای مستقل انتقال می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های داکت اسپلیت های کانالی بوش فضای کمتر اشغال شده به‌دلیل نصب در سقف است. از فاکتورهای مهم در داکت اسپلیت کانالی بوش میزان مصرف انرژی آنهاست که با استفاده از برچسب انرژی می‌توانید راندمان دستگاه را با توجه به انرژی مصرفی مشخص کنید. کمپرسور اینورتر و معمولی تأثیر مستقیم بر مصرف انرژی دستگاه دارد.

داکت اسپلیت بوش در ظرفیت ۱.۵ الی ۵ تن موجود بوده که برق مصرفی دستگاه، تا ظرفیت ۳ تن تک فاز، و در ظرفیت‌های ۴ و ۵ تن ۳ فاز هستند. کمپرسورها مورد استفاده در دستگاه‌های بوش از نوع روتاری بوده و در دو مدل معمولی و دی سی اینورتر هستند.

دستگاه‌های داکت اسپلیت بوش در سایزهای ۱۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۳۶۰۰۰، ۴۵۰۰۰، ۵۴۰۰۰، ۶۰۰۰۰، ۷۶۰۰۰، ۹۰۰۰۰ و ۹۶۰۰۰ Btu/h ( یک ونیم تن تا ۸ تن) به بازار عرضه می‌گردند (تا ظرفیت ۳ تن تک فاز، و در ظرفیت‌های ۴ تن به بالا ۳ فاز هستند.)

انواع داکت اسپلیت بوش اینورتر ۲۴۰۰۰

داکت اسپلیت کانالی بوش به ۳ گروه با فشار استاتیکی کم و متوسط و زیاد تقسیم می‌شوند:

فشار استاتیکی کم (Low Static Pressure):معمولاً در فضاهایی که حداقل کانال کشی و دمندگی و صدا مورد انتظار کارفرما است و یا بار برودتی فضا مقدار کمی است و علاوه بر آن کنترل دما بایستی در درون همان فضا انجام شود از مدل Low Static Duct استفاده می‌شود که با حداقل کانال کشی ممکن و قالبا در حد رابط بین دهنه پرتاب باد دستگاه و دریچه پرتاب و یا حتی بدون کانال کشی و به کمک برزنت به دریچه پرتاب باد وصل می‌گردد. مثل اتاق خواب یا .Silent room

عموماً مدل‌های کم فشار در سایز ۷۰۰۰، ۹۰۰۰، ۱۲۰۰۰، ۱۴۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ و در بعضی برندها تا سایز ۲۴۰۰۰ هم بصورت کم فشار عرضه می‌شود.

فشار استاتیکی متوسط (Normal Static pressure): این مدل‌ها برای فضاهایی که محدودیت کمتری نسبت به صدا و ابعاد دارند استفاده می‌شود و با در نظر گرفتن میزان افت فشار ایجاد شده در داخل کانال به آن وصل می‌گردد و معمولاً برای اتاق‌های بزرگ و سالن نشیمن و پذیرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل‌های فشار استاتیکی متوسط عموماً در سایزهای ۱۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و در بعضی برندها ۳۶۰۰۰ و ۴۸۰۰۰ به بازار عرضه می‌شود.

فشار استاتیکی بالا (High Static Pressure): از این مدل‌ها برای فضاهایی که کانال کشی زیادتری دارند و یا دمندگی قوی‌تری مورد نیاز است با رعایت استانداردهای صدا و افت فشار استفاده می‌شود. مثل سالن پذیرایی بزرگ و یا فروشگاه‌ها و تالارها و کارگاه‌ها

و در سایزهای ۲۴۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۳۶۰۰۰، ۴۵۰۰۰، ۵۴۰۰۰، ۶۰۰۰۰، ۷۶۰۰۰، ۹۰۰۰۰ و ۹۶۰۰۰ Btu/h به بازار عرضه می‌گردند.

بایستی توضیح داد که استفاده از کویل آبگرم در دستگاه‌های با فشار استاتیکی کم امکان پذیر نیست و موجب افت شدید فشار استاتیکی یا همان (خفگی) و آسیب دیدیگی دستگاه می‌شود و در مدل‌های فشار استاتیکی متوسط و بالا منوط به تعیین دقیق افت فشار دستگاه است. همچنین تعیین نوع کویل و ظرفیت آن نسبت به موقعیت جغرافیای محل نصب دستگاه و دمای مورد نیاز قابل محاسبه است.

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