به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سید مازیار حسینی گفت: تقاضا برای پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد؛ اما نرخ افزایش سپرده نسبت به گذشته کم شده است.

وی با اشاره به بازنگری در صندوق پس‌انداز یکم افزود: سیاست ما به سمت مسکن دار شدن خانه اولی‌ها است و برای این افراد، مسکن ۵۰ تا ۷۰ متری ایده آل است و با دریافت تسهیلات می‌توانند به تدریج واحدهای خود را بزرگ‌تر کنند.

حسینی تصریح کرد: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، تنوع بخشی سیستم‌های تأمین مالی است که در این میان، صندوق پس انداز مسکن یکم، یکی از روش‌های تأمین مالی است که علاوه بر آن درصدد هستیم تا روش‌های دیگر تأمین مالی همچون اوراق رهن مسکن، اوراق رهن ثانویه و رفتن از بازار پولی به سمت بازار سرمایه را، در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در آینده نزدیک سبدی از روش‌های تأمین مالی را تهیه خواهیم کرد و در شورای عالی مسکن مطرح می‌شود؛ این در حالی است که تنوع بخشی در تأمین مالی بخش مسکن، باعث افزایش توانایی افراد برای خرید ملک می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: روش‌های تأمین مالی متعدد است که به طور مثال، شخصی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن پول به میزان کافی ندارد در صورت شکل گیری صندوق‌های تأمین مسکن می‌تواند مثلاً پول ۱۰ متر از یک واحد از پروژه مسکونی را پرداخت کند و بعد از مدتی که پول ذخیره کرد، می‌تواند مثلاً یک واحد ۵۰ متری را طلب کند.

وی گفت: روش‌های تأمین مالی در بسیاری از کشورها تجربه شده است و باید با تنوع بخشی مسکن، توانایی خانه دار شدن را افزایش دهیم.

حسینی ادامه داد: با افزایش تسهیلات مخالف نیستیم، اما باید این افزایش باعث تورم نشود.

وی خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۷ در شورای عالی پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات تصویب شد و تسهیلات انفرادی در کلانشهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و زوجین به ۱۶۰ میلیون تومان رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات تنها ۱۵ درصد قیمت مسکن در شهر تهران را تأمین می‌کند؟ گفت: یک زوج می‌توانند با ۱۶۰ میلیون تومان مسکن مناسبی در شهرهای جدید خریداری کنند.