عاشورایی، مهدوی و انقلابی عمل کردن شاخصه مهم سپاه پاسداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس سردار هاشم غیاثی با تبریک فرارسیدن دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: مسیر انتظار از سوم شعبان سالروز ولادت امام حسین (علیه السلام) آغاز شده و به نیمه شعبان می‌رسد و منتظر واقعی کسی است که پیام عاشورایی امام حسین (علیه السلام) را درک کرده و به آن عمل کند تا در زمرۀ یاران حقیقی امام عصر (عج) قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه سپاه در طول ۴۰ سال عمر انقلاب اسلامی همواره روحیه عاشورایی، مهدوی و انقلابی خود را حفظ کرده است، گفت: عاشورایی، مهدوی و انقلابی عمل کردن سه شاخصه مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای نهضت جهانی انتظار هستند.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا در مورد سپاه یک اقدام از پیش شکست خورده است، گفت: تهدیدات استکبار جهانی تأثیری در عزم راسخ پاسداران انقلاب اسلامی ندارد و این نیروی انقلابی در راستای اهداف بلند انقلاب اسلامی و خدمت به مردم ایران اسلامی مانند گذشته فعال و موفق عمل خواهد کرد.

وی با تجلیل از اِبراز محبت اقشار مختلف مردم نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: یاوه گویی های رئیس جمهور و دولت آمریکا نه تنها راه به جایی نبُرد بلکه فرصت و زمینه‌ای را برای اِبراز محبت و حمایت مردم، شخصیت‌ها و جریان‌های فکری مختلف از سپاه فراهم آورد و القائات رسانه‌ای جبهه استکبار شکست خورد.

سردار غیاثی با بیان اینکه حضور سپاه در خدمت رسانی به مردم موجب تقویت و تعمیق پیوند مردم با فرزندان انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح شده است، گفت: گرچه اقدام مذبوحانه آمریکا بر علیه سپاه با وقوع حادثه سیل در کشور مقارن شد اما نیروهای انقلابی سپاه دچار حاشیه نشدند و تمرکز خود را بر خدمت رسانی خالصانه به حادثه دیدگان در نقاط مختلف کشور معطوف کردند.

وی با تاکید بر اهمیت مقابله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هجوم رسانه‌ای و فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی به اذهان قشر نوجوان و جوان کشور، گفت: حضور سپاه فجر و گروه‌های جهادی بسیج فارس در استان‌های لرستان و خوزستان نام فرزندان انقلابی فارس را در کشور برجسته کرد و نقش صدا و سیما در مستندسازی و پخش گزارش‌های خبری از اقدامات جهادی این جوانان انقلابی در امداد رسانی به سیل زدگان بسیار مهم و در جامعه تأثیرگذار است.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه پیگیری امور ۵۲ روستا در غرب اهواز به سپاه فجر فارس محول شده است، گفت: ترمیم و تقویت سیل بندها، برپایی آشپزخانه با ظرفیت پخت ۳۰۰۰ هزار پُرس غذا در روز، ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی، توزیع دارو، ایجاد و بازسازی راه‌های دسترسی و تسهیل در اسکان سیل زدگان در مناطق امن از جمله فعالیت‌های سپاه فجر در استان خوزستان است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات آمریکا برای خدشه به نهاد انقلابی سپاه با ایستادگی پاسداران و با اعلام حمایت مردم از سپاه به شکست منتهی شده است، گفت: پیروزی‌های چشمگیر سپاه در مقابله با تروریست‌ها در منطقه و نقش بر آب شدن طرح‌های آمریکایی‌ها برای تسلط بر منطقه خشم و عصبانیت سردمداران استکبار جهانی را در پِی داشته است.

سردار غیاثی همچنین با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان سالروز ولادت امام عصر (عج)، گفت: پیاده روی مردم مؤمن شیراز به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (علیه السلام) در روز نیمه شعبان تجدید پیمان با آرمان‌های مهدوی انقلاب اسلامی در سایه عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام) بخصوص امام عصر حضرت مهدی (عج) است.