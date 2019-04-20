به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در نشست رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به نقش و جایگاه شوراها در توسعه و پیشرفت اظهار داشت: شوراها نقش مهم و تأثیرگذاری در توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها دارند و تقویت شوراها امری لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت و توانمندی شوراها امری ضروری است افزود: شوراها باید پای کار باشند و شبانه‌روزی تلاش و فعالیت کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه شوراهای استان بوشهر هزار و ۴۹۶ عضو اصلی دارند خاطر نشان کرد: در استان بوشهر ۲۰۰ نفر عضو شورای شهرها و هزار و ۲۹۶ نفر عضو شوراهای روستاها هستند.

گراوند تصریح کرد: ۳۸ شهر استان دارای ۲۰۰ عضو اصلی هستند که ۱۸۵ نفر را آقایان و ۱۵ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: همچنین ۳۹۲ شورای روستایی استان بوشهر در مجموع هزار و ۲۹۶ عضو دارند که هزار و ۲۳۳ نفر را آقایان و ۶۳ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

استاندار بوشهر ابراز داشت: ۲۴ شورای بخش و ۱۰ شورای شهرستان در کنار شورای استان بوشهر در واقع شوراهای بالادستی هستند که باید از ظرفیت و جایگاه قانونی خود استفاده لازم را برای خدمت‌رسانی به مردم کنند.

گراوند افزود: حضرت امام خمینی (ره) با اندیشه بلند خود که مشارکت مردم را راه حل مشکلات کشور می‌دانست در واقع اعتقاد به تشکیل شوراها داشتند و بدون اغراق از زمان تأسیس شوراها تاکنون شاهد خدمات‌رسانی بیشتر و بهتری در کشور هستیم.

وی خواستار استفاده از ظرفیت و سرمایه عظیم اجتماعی شوراها شد و گفت: در مسیرهای پر پیچ و خم اداری هر کجا مردم نقش‌آفرین بوده‌اند موفقیت حاصل شده و با توجه به اینکه شوراها عصاره رأی و نظر مردم هستند همواره می‌توانند در مسیر موفقیت و پیشرفت کشور گره‌گشا باشند.

گراوند اضافه کرد: مهم‌ترین مأموریت شوراها، خدمت‌گزاری به مردم است و شوراها باید دردها و مشکلات مردم را احصا کنند و با انتقال به مدیران در راستای مرتفع کردن مشکلات مردمی گام بردارند.

وی در ارتباط با حضور رؤسای شوراهای شهرها در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز گفت: با حضور رؤسای شوراهای شهرها در این کمیته، موافقم و امسال این مساله محقق می‌شود.

استاندار بوشهر در ارتباط با تأمین مکان برای شورای استان بوشهر نیز اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای ساخت ساختمان تأمین شده و با تأمین اعتبار مورد نیاز در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی ساخت این ساختمان خواهیم بود.