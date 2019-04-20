به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، حملۀ مهاجمان مسلخ به وزارت مخابرات افغانستان در شهر کابل پس از ۵ ساعت درگیری پایان یافت.

وزارت کشور افغانستان در این خصوص اعلام کرد که در این حمله ۳ مهاجم مسلح حضور داشتند.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این باره گفت: این مهاجمان ابتدا به مکانی در مجاورت وزارت مخابرات حمله کردند و می‌خواستند وارد دفتر مرکزی پُست شوند؛ اما از سوی نیروهای امینتی محاصره شدند.

وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرد که زخمی‌های این حادثه به بیمارستان انتقال یافته اند.

این در حالیست که تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسؤلیت این حادثه را به عهده نگرفته‌است، اما طالبان اعلام کرد که در این حمله دست نداشته است.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله نیز گفت که بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارمندان وزارت مخابرات، در حدود ۳۰۰ کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ و ۱۵۰ نفر از کارمندان ادارۀ مرکزی پست نیز نجات داده شده‌اند.

گفتنی است پیشتر اعلام شده بود که در حمله امروز در ناحیه دوم شهر کابل پایتخت افغانستان و در نزدیکی وزارت مخابرات این کشور تا اکنون ۸ نفر کشته و ۲۳ فرد دیگر نیز زخمی شده اند.