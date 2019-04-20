پرسپولیس باز هم جریمه شد/۱۰۰ میلیون جریمه سزای پرتاب مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های سپید رود رشت و پرسپولیس تهران روز ۲۵ اسفند ماه برگزار شد از سوی تماشاگران تیم سپید رود رشت شعارهایی موهن نسبت به داور مسابقه و تیم مقابل رخ داد. این تیم به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل استفاده تماشاگرانش از شعارهای موهن نسبت به داور و تیم مقابل باید ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

گفتنی است تیم فولاد خوزستان نیز به دلیل پرتاب مواد محترقه در دیدار برابر سپاهان اصفهان باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.