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۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۷:۴۶

پرسپولیس باز هم جریمه شد/۱۰۰ میلیون جریمه سزای پرتاب مواد محترقه

پرسپولیس باز هم جریمه شد/۱۰۰ میلیون جریمه سزای پرتاب مواد محترقه

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص دیدار تیم های سپید رود رشت با پرسپولیس تهران و تیم فولاد خوزستان با تیم سپاهان اصفهان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های سپید رود رشت و پرسپولیس تهران روز ۲۵ اسفند ماه برگزار شد از سوی تماشاگران تیم سپید رود رشت شعارهایی موهن نسبت به داور مسابقه و تیم مقابل رخ داد. این تیم به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل استفاده تماشاگرانش از شعارهای موهن نسبت به داور و تیم مقابل باید ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

گفتنی است تیم فولاد خوزستان نیز به دلیل پرتاب مواد محترقه در دیدار برابر سپاهان اصفهان باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

کد مطلب 4595957

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