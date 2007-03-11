  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۶

معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد :

ایجاد کمیته مشترک شورای گسترش وزارتخانه های بهداشت و علوم

ایجاد کمیته مشترک شورای گسترش وزارتخانه های بهداشت و علوم

معاون آموزشی وزارت بهداشت از ایجاد کمیته مشترک شورای گسترش دو وزارتخانه علوم و بهداشت در راستای توسعه رشته های بین رشته ای خبر داد.

دکتر محمد علی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : اگر در برخی شاخص های آموزشی مانند ارتقاء مربیان، دانشگاه های علوم پزشکی از وضعیت پایین تری نسبت به دانشگاه های غیر علوم پزشکی برخوردارند باید راهکار عملی برای آن پیدا کرد و از تجربه وزارت علوم در این زمینه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان علمی و فرهنگی کشور از دو وزارت بهداشت و علوم حکم گرفته اند و این امر موجب شده که دوگانگی در این امور از میان برود و هم اکنون نیز فعالیت های فرهنگی دانشجویان با هماهنگی دو وزارتخانه انجام می گیرد. هیچ منع قانونی در تبادل تجربه میان دو وزارتخانه وجود ندارد.

محققی انتقادات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان علوم پزشکی کشور را برای ارتقاء بحث آموزش پزشکی کشور مفید و ضروری دانست و گفت: باید بر اساس مصادیق مشکلات را بررسی کرد تا به نتایج مطلوب دست یافت.

کد مطلب 459615

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها