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۲۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۳

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج خبر داد:

حضور موتورسیکلت های اطفاء حریق در چهارشنبه آخر سال

تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال اندیشیده شده و نیروهای آتش نشانی در حال آماده باش به سر می برند اما به دلیل آسیبهایی که سال گذشته سیستم ها و تجهیزات آتش نشانی دید ، تنها موتورسیکلت های پیشرو در سطح شهر گشت زنی می کنند.

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 22 اسفند و همچنین 29 اسفند ماه جاری ، 140 نفر از نیروهای آتش نشانی در حالت آماده باش هستند و در صورت بروز حادثه در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه می رسانند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج افزود: سال گذشته خودروهای آتش نشانی با تجهیزات کامل در نقاط پرتردد و مراکز پر خطر به منظور امداد رسانی مستقر بودند اما این خودورها و بسیاری از تجهیزات آنها از سوی برپا کنندگان مراسم چهارشنبه سوری آسیب دید به همین دلیل امسال تنها هفت دستگاه موتور سیکلت پیشرو مجهز به بی سیم و تجهیزات ابتدایی اطفای حریق در سطح شهر و مراکز پرخطر گشت زنی می کنند.

امیر یزدانی خاطر نشان کرد: سایر نیروهای آتش نشانی در ایستگاهها مستقر هستند و به محض اعلام نیاز به مراکز حادثه دیده اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: مشاوران کارشناس آتش نشانی نیز به صورت تلفنی آماده پاسخگویی هستند و مردم می توانند علاوه بر شماره 125 با تلفن 2803200 جهت پاسخگویی به سئوالات خود تماس حاصل نمایند.

امیریزدانی همچنین از افزایش خطوط 125 به 10 خط خبر داد و تصریح کرد: حادثه دیدگان در چهارشنبه آخر سال برای تماس با تلفن 125 دچار مشکل نخواهند شد.

به گفته رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج ، به منظور اطلاع رسانی و اقدامات بازدارنده ، پنج هزار بروشور آموزشی در زمینه مواد محترقه و خطرات ناشی از آن در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش کرج و نمازجمعه توزیع شده است.

این مسئول از مردم خواست: در چهارشنبه آخر سال تا حد امکان از منازل خود خارج نشوند و افراد مسن ، کودکان خردسال و زنان باردار از تردد در اماکن شلوغ که امکان بروز حوادث در آنها بیشتر است، خودداری کنند.

یزدانی ادامه داد: در روز 13 فروردین نیز ماموران آتش نشانی در 19 نقطه شهر امکانات پوششی و گشت زنی را تدارک دیده اند و در صورت بروز هرگونه حادثه ای آماده کمک به مصدومان و حادثه دیدگان هستند.

وی یادآور شد: هر سال در روز 13 فروردین به دلیل خروج 90 درصد مردم از منازل و حضور در طبیعت حوادث متعددی رخ می دهد که ماموران آتش نشانی سهم عمده ای در کاهش خطرات حوادث داشته اند.

کد مطلب 459629

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