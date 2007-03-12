جشنواره موسیقی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی سال بود

دبیر بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : از ابتدا مبنا را برکیفیت آثاردر این دوره از جشنواره قرار دادیم و با وجود وقت اندکی که داشتیم از دادن فراخوان خودداری کردیم و تیمی از افراد متخصص در شاخه های مختلف رادعوت کردیم تا با شناختی که هر یک بر حوزه های خود دارند بهترین ها را انتخاب کنند ؛ به عنوان مثال در بخش موسیقی سنتی داود گنجه ای ، بخش تکنوازی و ردیف دستگاهی ،مجید کیانی، بخش نواحی، محمد رضا درویشی ودربخش موسیقی کلاسیک ،شاهین فرهت حضور داشتند وهمچنین در بخش های دیگر از سایر دوستان خواستیم تابهترین عوامل را معرفی کنند ودر واقع باید گفت جشنواره امسال گلچینی از بهترین های موسیقی در سال 85 بود.

"کامبیز روشن روان" ، درادامه خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه از ابتدا پایه جشنواره را برکیفیت آثار گذاشتیم تعداد گروه های شرکت کننده در جشنواره بسیار محدود شد و اتفاقا از این ناحیه هم مورد انتقاد بودیم ولی به هرحال شرط حضوردر جشنواره موسیقی فجردارا بودن حداقل استانداردهای موجود گروه های موسیقی بود تاجائی که دربرخی موارد از حضورگروه های سرشناس موسیقی خودداری کردیم چراکه کارشناسان معتقد بودند از کیفیت واستاندارد لازم برخوردار نبوده اند؛ بنابراین ازحضوردر این دوره محروم شدند.

روشن روان درباره بازده کیفی برگزاری جشنواره گفت : به هر حال در جشنواره امسال قدم اول را برداشتیم تا بتوان از آن به عنوان یک رویداد فرهنگی در کارنامه کاری و حرفه ای موسیقی ایرانی یاد کرد ضمن اینکه برای همه ما مهم بود که مردم با حضور در این دوره بهترین گروه های موسیقی را بشناسند و بعد انتخاب کنند؛ البته ناگفته نماند که علاوه بردرنظر داشتن کیفیت گروه های موسیقی بخش هایی اضافه شد که در گذشته وجود نداشت از جمله می توان به بخش موسیقی جوان ، موسیقی نواحی ، موسیقی بانوان و موسیقی ملل مسلمان اشاره کرد در واقع جشنواره امسال به نوعی جشنواره در جشنواره بود.

مدیرعامل سابق خانه موسیقی به نقص های جشنواره اشاره کرد وگفت : در برگزاری جشنواره ای با این ابعاد طبیعی است که نارسایی ها و کمبود هایی نیز وجود داشته باشد به عنوان مثال ستاد دائمی برگزاری جشنواره موسیقی یکی از ضروریاتی است که باید تشکیل شود تا در طول سال گروه های مختلف از سراسر کشورشناسایی شوند و با آمادگی بیشتری در جشن سالانه موسیقی حاضر شوند.

کامبیزروشن روان در پایان به فعالیت های خود در سال 85 اشاره کرد و گفت : آنقدر درگیر برگزاری جشنواره موسیقی فجر بودم که ازنزدیک در جریان سایر رویداد های فرهنگی قرار نگرفتم ولی به هر حال سال 85 سالی پربار و آغازی دوباره برای جریان های مختلف در حوزه های فرهنگی به ویژه موسیقی بود..