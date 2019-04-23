حجت‌اله نصرتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم در بورس، گفت: روش غیرمستقیم سرمایه گذاری در ایران بسیار جوان است و از این منظر، پتانسیل بسیار بالایی برای رشد دارد؛ اگرچه در چند سال گذشته، اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی افزایش یافته؛ اما در مقایسه با کشورهایی که سابقه بیشتری در این حوزه داشته‌اند، درمی‌یابیم که راه درازی در پیش داریم و برای جذب سرمایه‌گذاران و استفاده بهینه از منابع موجود در چرخه اقتصادی کشور، باید بیشتر تلاش کنیم.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: تلقی عمومی از بورس معمولاً این است که خود شخص باید اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کند؛ در حالی که اولاً نیاز نیست سرمایه‌گذار شخصاً این کار را انجام دهد و ثانیاً موضوع سرمایه گذاری می‌تواند فقط سهام نباشد و مثلاً اوراق کم ریسک، طلا و موارد دیگر باشد. تجربه کشورهای پیشرو در زمینه سرمایه گذاری غیر مستقیم یا به عبارت دقیق‌تر «مدیریت دارایی» نشان می‌دهد با رویکرد مناسب و افزایش آگاهی جامعه به اهمیت سرمایه‌گذاری و نیز آموزش خانواده‌ها در مورد لزوم تخصیص بخشی از درآمد خانوار به سرمایه‌گذاری، می‌توان جایگاه سرمایه‌گذاری و بالاخص سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را در جامعه ارتقا داده و آن را نهادینه کرد.

وی در پاسخ به این سوال که گزینه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مناسب چه افرادی است، گفت: به طور کلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، برای تمام سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود؛ چرا که نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم یا همان خرید و فروش به صورت شخصی در بازار وقت، انرژی و هزینه کمتری در بردارد و از طرف دیگر، تصمیم‌گیری‌های هیجانی، خرید و فروش‌های مبتنی بر شایعات و فاقد پشتوانه تحلیلی از جمله مواردی است که در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دیده می‌شود؛ در حالی که با تغییر رویکرد به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و سپردن مدیریت دارایی به متخصصان، عملاً این نقیصه قابل رفع کردن است.

به گفته نصرتیان، اگر در مقام راهنمایی به افرادی که تخصص و زمان کافی برای مدیریت سرمایه‌گذاری مستقیم خود ندارند، باشیم شاید تنها ابزار مناسب سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خواهد بود؛ ضمن اینکه علاوه بر موارد یاد شده، تجربه خوشایند از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز می‌تواند این قشر را راغب به سرمایه‌گذاری بیشتر و پرهیز از نگهداری وجوه به صورت نقد و بلااستفاده نماید.

وی در ادامه به سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: همانطور که بازار سهام، ابزار بسیار کارآمدی برای ورود مبالغ اندک به چرخه اقتصادی است، طبیعتاً یکی از بزرگترین مزایای صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری، جمع‌آوری همان مبالغ اندک و تبدیل آن به مبالغ قابل توجه برای سرمایه‌گذاری‌های بهینه و سودآور در بازار بورس است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: وجه تمایز سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با خرید و فروش مستقیم سهام، مدیریت تخصصی دارایی و استفاده از ابزارهای حرفه‌ای برای کسب عملکرد بهتر و مهم‌تر کنترل ریسک است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: ابزارهای مختلفی برای آشنایی مردم با بازار سرمایه و به خصوص ابزارهای سرمایه‌گذاری مستقیم وجود دارد؛ اما اگر با دیدگاه مالی به موضوع بنگریم، یکی از مهمترین راه‌ها، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه با اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها و نیز تعریف و راه‌اندازی ابزارهای جدیدتر متناسب با نیاز طیف‌های مختلف جامعه است.

نصرتیان، معیار سنجش نیاز مخاطبان برای استفاده از خدمات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را تشریح و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نکته پیشنهاد و مشاوره‌ای است که به سرمایه گذار داده می‌شود. این پیشنهاد باید متناسب با ویژگی‌های سرمایه‌گذار باشد؛ به این معنا که پارامترهایی از قبیل میزان ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری، تناوب دریافت سود نقدی، نیاز به نقدینگی وجود دارند که با در نظر گرفتن هر یک از این پارامترها، می‌توان به سرمایه گذار گزینه درست را پیشنهاد کرد.

وی در ادامه به برخی از ابزارهای تأثیرگذار بر معرفی ابزارهای سرمایه‌گذاری و راهکارهای آشنایی هر چه بیشتر مردم با روش‌های سرمایه گذاری در بازار بورس اشاره کرد و گفت: یکی از این راهکارها برگزاری نمایشگاه‌هایی است که مردم بتوانند از نزدیک با سرمایه گذاری در بورس آشنا شوند. ماهیت نمایشگاه عموماً نمایش و عرضه آخرین تولیدات شرکت‌ها است. از این جنبه که نهادهای مالی محصول فیزیکی قابل عرضه‌ای ندارند و صرفاً ارائه دهنده خدمات مالی هستند، باید تلاش بیشتری برای جلب نظر متقاضیان سرمایه گذاری صورت گیرد.