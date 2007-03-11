انطباق نظام آموزش عالی روسیه با استانداردهای آموزشی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این زمینه روسیه در نظر دارد تا نظام آموزش عالی خود را با سیستم آموزش عالی دو سطحی اروپا در ماه سپتامبر منطبق سازد.

در پی موافقت دولت روسیه، اکثر فارغ التحصیلان کالج ها و دانشگاه های این کشور مدرک کارشناسی یا استادی دریافت خواهند کرد، با این حال برخی از دانشگاه ها نیز برنامه آموزش ویژه 5 یا 6 ساله ای دریافت خواهند کرد.

وزیر آموزش و علوم روسیه در این خصوص گفت: در این فرآیند تمامی سطوح آموزشی با هدف انطباق با استانداردهای اروپایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات به کاهش و در نهایت از بین رفتن شکاف موجود میان تقاضا و منابع در میان فارغ التحصیلان ممتاز روسیه منجر شود.

