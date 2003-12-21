به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز عبدالعزيز حكيم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز پس از ديدار با بشار اسد در گفتگو با اين خبرگزاري گفت :" سوريه پيشنهاد داده است تا به وسيله تجهيز نيروهاي اطلاعاتي ، كنترل بيشتر مرزها و اخراج افراد مظنون به دست داشتن در جنايت در عراق به امنيت عراق كمك كند."
وي گفت:" ما از سوريه سه چيز خواستيم و اين سه عبارت بودند از: همكاري در زمينه اطلاعاتي ، افزايش امنيت مرزها و اخراج جنايتكاراني كه اقدام به اعمال جنايي در عراق مي كنند."
حكيم گفت :" سوريه به ما قول همكاري داده است چرا كه مسئله امنيت به هردو كشور بستگي دارد و بر هر دو كشور تاثير گذار است بنابراين ما بايد در اين زمينه با هم همكاري داشته باشيم . " اين درحالي است كه ايالات متحده آمريكا مكررا سوريه را به كوتاهي در محافظت از مرزها و جلوگيري از ورود تروريستها به عراق متهم كرده است . گفتني است سوريه هنوز به طور رسمي مشروعيت شوراي حكومت انتقالي عراق را نپذيرفته است اما براي همكاري با آن تا زمان تشكيل يك حكومت انتخابي اعلام آمادگي كرده است .
در ديدار عبدالعزيز حكيم با بشار اسد مطرح شد
آمادگي سوريه براي همكاري با عراق در زمينه امنيتي
عبدالعزيز حكيم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز پس از ديدار غيرمنتظره با بشار اسد رئيس جمهور سوريه در گفتگو با خبرگزاري رويترز از آمادگي سوريه براي همكاري با عراق در زمينه امنيتي خبر داد.
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