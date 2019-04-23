احتمال وزش باد با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه در زاهدان و سایر نواحی مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان احتمال وزش باد شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد.

وی افزود: از همین رو امروز وزش باد شدید از سمت جنوب غرب همراه با گرد و خاک با سرعت ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت د رزاهدان و سایر نقاط مرکزی سیستان و بلوچستان موجب اختلال تردد در جاده‌های منتهی به بم و نفوذ گرد و غبار حاصل از آن به شمال استان می‌شود.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه طی امروز شاهد رگبار ملایم تا متوسط گاهی رعد و برق در برخی نقاط نیمه شمالی و ارتفاعات جنوبی استان خواهیم بود، ادامه داد: در روز چهارشنبه با نفوذ توده هوای سرد به استان در شهرهای شمالی٬ مرز شرقی و نوار غربی شاهد وزش باد شدید از سمت شمال همراه با گرد و خاک خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در روز چهار شنبه احتمال وزش باد با سرعت ۶۰ تا ۸۰ و گاهی بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت در این مناطق وجود دارد، گفت: از روز پنج شنبه تا اوایل هفته آینده وزش باد با شدت کمتر در شمال و نوار شرقی سیستان و بلوچستان موجب کاهش ۸ تا ۱۰ درجه‌ای دما در نیمه شمالی و ۳ تا ۵ درجه در جنوب استان می‌شود.

ملاشاهی تصریح کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سواحل و روی دریا وزش باد شدید و دریای عمان مواج و متلاطم است از همین رو ارتفاع موج حدود یک و نیم تا دو متر پیش بینی می‌شود.