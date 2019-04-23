به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اینها به شرط‌های لازم و اولیه هر کسب و کار تبدیل شده است و برای تضمین موفقیت باید روی مشتری تمرکز کرد. باید بتوانید نیازها و سلایق مشتری را تشخیص دهید و با توجه به تحلیل رفتار هر مشتری آفر مناسب را به او بدهید.

همه خدمات شما باید برای مشتریان شخصی‌سازی شود و این بصورت دستی و سنتی امکان‌پذیر نخواهد بود

اما تحلیل رفتار مشتریان بر اساس دفعات مراجعه، فاصله بین مراجعات، مدت زمانی که از آخرین مراجعه مشتری گذشته است، مبلغ خرید مشتری در هر بار مراجعه و همینطور کالایی که خریداری کرده است، کاری بسیار دشوار و پیچیده است.

سامانه وفاداری مشتریان یا همان نرم افزار باشگاه مشتریان این کار را بصورت هوشمند و اتوماتیک برای شما انجام خواهد داد. باید شناخت دقیقی از امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان داشته باشید تا بتوانید ماژول‌ها و ابزارهای آن را بدرستی بکار بگیرید. در بخش دیگری بصورت کامل امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان را تشریح کرده‌ایم.

باشگاه مشتریان چیست؟

دانستن تعریف باشگاه مشتریان مهمترین قدم شما برای دستیابی به موفقیت است. باشگاه مشتریان یک پلتفرم یکپارچه و مجموعه‌ای از نرم افزارها و سخت افزارها است که هدف اصلی آن افزایش فروش از طریق وفادارسازی مشتریان و جذب مشتری جدید است.

شرایط و نحوه راه اندازی باشگاه مشتریان در هر کسب‌وکار متفاوت است. استراتژی باشگاه مشتریان با توجه به هدف شما از راه اندازی باشگاه مشتریان مشخص می‌شود و شناخت بهترین باشگاه مشتریان به شما کمک می‌کند تا بتوانید انتخاب درستی در زمان خرید باشگاه مشتریان داشته باشید.

باشگاه مشتریان به جذب مشتری جدید کمک می‌کند

یکی از اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان جذب مشتری جدید است، استفاده از امکانات صدور کارت هدیه، گروه بندی هوشمندانه مشتریان و همچنین امکان راه اندازی سیستم بازاریابی و معرفی مشتری جدید و دریافت پورسانت توسط مشتریان قدیمی از روش‌های جذب مشتری جدید است. کارت ویزیت و بروشور معمولاً بعد از چند روز توسط مشتری دور انداخته می‌شود اما اگر به مشتری هدف خودتون کارت باشگاه مشتریان بدید و داخل کارت مبلغی را به عنوان اعتبار اولیه شارژ کنید. مشتری این کارت را تا زمان مراجعه به شما نگه خواهد داشت.

باشگاه مشتریان، مشتریان شما را وفادار خواهد کرد

مهمترین هدف باشگاه مشتریان وفادار کردن مشتریان فعلی شماست. بیشترین امکانات در باشگاه مشتریان نیز به همین امر اختصاص پیدا کرده است. که در ادامه به آن اشاره شده است:

* استفاده از سیستم‌های امتیازدهی

* استفاده از سیستم‌های اعتباردهی

* استفاده از سیاست‌های تخفیفی مختلف

* تعریف کمپین‌ها و آفرهای هدفمند بر اساس تحلیل رفتار مشتری

* برگزاری قرعه‌کشی و مسابقات

همه از نمونه ابزارهای باشگاه مشتریان است که به وفادارسازی مشتریان شما منجر خواهد شد.

باشگاه مشتریان نظر مشتریان در مورد شما را نشان خواهد داد

یکی از امکانات کاربردی باشگاه مشتریان، استفاده انواع سیستم‌های نظرسنجی است. نظرسنجی هدفمند و مطابق با نیاز کسب و کار شما از یک طرف به مشتری نشان می‌دهد که برای نظر او ارزش و احترام قائلید و از طرف دیگر ابعاد جدید از نیازها، سلایق و خواسته‌های مشتری را به شما نشان می‌دهد. تأثیرگذار ترین نوع نظرسنجی تماس تلفنی با مشتری و ثبت نظرات اوست که به عنوان خدمات جانبی باشگاه مشتریان توسط شرکت ارائه دهنده خدمات باشگاه مشتریان باید قابل اجرا باشد.

باشگاه مشتریان رفتار مشتریان شما را تحلیل می‌کند

در راهنمای خرید باشگاه مشتریان به این موضوع بصورت کامل پرداخته ایم که یکی از موارد مهمی که در زمان خرید باشگاه مشتریان باید به آن توجه ویژه داشته باشید، هوشمند بودن نرم افزار باشگاه مشتریان است. باید از نرم افزاری استفاده کنید که در آن از تکنیک‌های هوش تجاری و هوش مصنوعی استفاده شده باشد تا بتوانید تحلیل درستی از رفتار مشتریان خود را در قالب گزارشات مختلف دریافت کنید. علاوه بر این یک نرم افزار حرفه‌ای باشگاه مشتریان باید بتواند خودش بر اساس این تحلیل رفتار مشتریان به شما پیشنهاد آفر دهد.

باشگاه مشتریان هزینه‌های شما را کاهش می‌دهد

به راحتی می‌توان ثابت کرد که خرید و راه اندازی باشگاه مشتریان نه تنها یک هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری سودآور نیز هست. ذکر این جمله معروف خالی از لطف نیست که: «هزینه نگهداری یک مشتری وفادار ۵ برابر کمتر از هزینه جذب یک مشتری جدید است و مشتریان وفادار تا ۲۰ درصد بیشتر از سایر مشتریان از شما خرید می‌کنند.»

حتماً قانون ۲۰-۸۰ را هم بخاطر داشته باشید که می‌گوید: ۸۰ درصد فروش شما توسط ۲۰ درصد از مشتریانتان انجام می‌شود.

* راه اندازی باشگاه مشتریان به شدت هزینه تبلیغات شما را کاهش می‌دهد. چون مشتریان شما خود در نقش بازاریابان شما به بازاریابی دهان به دهان می‌پردازند و برای شما مشتری جدید جذب خواهند کرد.

* پیاده سازی باشگاه مشتریان هزینه نیروی انسانی شما را کاهش می‌دهد. بسیاری از کارها مانند ارسال پیامک، ارسال ایمیل، ثبت آفرها، نظرسنجی از مشتریان، ارتباط با شبکه‌های اجتماعی و خیلی موارد دیگر بصورت اتوماتیک انجام می‌شود و این یعنی سهولت و کاهش هزینه نیروی انسانی

* اجرای باشگاه مشتریان راه‌های ارتباطی شما با مشتریان را بیشتر می‌کند

* استفاده از سرویس‌های باشگاه مشتریان که بصورت ابری ارائه می‌شود، امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند، همیشه و همه جا در دسترس است و از سرعت بالایی برخوردار است.

کلام آخر

حتماً اطلاعات لازم در مورد طراحی و پیاده سازی اختصاصی باشگاه مشتریان را کسب کنید و نرم افزار باشگاه مشتریان را از شرکتی تهیه کنید که امکان پیاده سازی اختصاصی آن بر اساس نیازهای کسب و کار شما را داشته باشد. هدف شما از راه اندازی باشگاه مشتریان، استراتژی و سناریوی باشگاه مشتریان را مشخص خواهد کرد و این پس از برگزاری جلسات مشاوره و شناخت کسب‌وکار و مشتریان شما امکان پذیر است.

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