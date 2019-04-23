تسلا یک میلیون تاکسی رباتیک می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، دو روز قبل از اعلام درآمد سه ماهه تسلا، این شرکت طی یک رویداد فناوری توضیحاتی درباره خودورهای خودران ارائه داد. اما به نظر می‌رسد این سخنرانی بسیار عمیق‌تر از چیزی بود که سهامداران توقع داشتند. به‌هرحال این رویداد استراتژی تسلا برای ارائه خودروهای خودران را نشان داد.

الون ماسک مدیر ارشد اجرایی تسلا در این رویداد گفت: تسلا هیچ گاه یک خودروی ارزان طراحی نکرده بلکه بهترین خودروی ارزان جهان را طراحی کرده است.

او در ادامه افزود: تمام خودروهای تسلا اکنون سخت افزارهای مورد نیاز فناوری خودران را در اختیار دارند. فقط کافی است مشتریان نرم افزارهای خود را ارتقا دهند.

او همچنین پیش بینی کرد طی ۲ سال آتی تسلا خودروهایی بدون فرمان یا پدال‌های گاز و ترمز بسازد.

ماسک در این رویداد اعلام کرد تسلا سال آتی یک میلیون تاکسی رباتیک خواهد ساخت. او در این باره افزود: تاکسی‌های رباتیک سال آتی راننده‌ای ندارند.

جالب آنکه مدیر ارشد اجرایی تسلا به سرمایه گذاران هشدار داد: گاهی اوقات زمانبندی من صحیح نیست اما من همیشه به وعده‌ام عمل می‌کنم.

در گذشته پیش بینی‌های الون ماسک برای تسلا درست از آب درنیامده بود. تسلا مدل ایکس را ۲ سال دیرتر از موعد اعلام شده رونمایی کرد. این نخستین خودروی تمام الکتریک شاسی بلند این شرکت بود.

همچنین این شرکت ویژگی‌های نیمه خودران اتومبیل‌ها را ۲ سال دیرتر برای رانندگان مشتاق عرضه کرد.

به‌هرحال طی این رویداد ماسک همراه پیت بانون، که یکی از مدیران ارشد اجرایی سابق اپل است، آخرین تراشه‌های تسلا را نشان دادند. این تراشه طوری طراحی شده تا مقدار کلانی اطلاعات را بدون داغ شدن یا خالی کردن باتری خودرو پردازش کند.

بانون ادعا می‌کند عملکرد این تراشه‌ها ۷ برابر بهتر از نمونه‌هایی است که در شرکت Nvidia ساخته می‌شود. این تراشه‌ها تا ۲ سال دیگر عرضه می‌شوند.

در حال حاضر سامسونگ تراشه‌های مخصوص تسلا را در تگزاس آمریکا می‌سازد.