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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۳۱

به دلیل شرایط نامساعد جوی

سفر حسن روحانی به استان کردستان لغو شد

سفر حسن روحانی به استان کردستان لغو شد

سنندج - سفر روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور به استان کردستان برای شرکت در برنامه های مختلف از جمله شورای اداری و دیدار عمومی با مردم سنندج لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود حسن روحانی روز چهارشنبه به استان کردستان سفر کند، این سفر لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

روز شنبه هفته جاری و با اعلام رسمی از سوی استاندار کردستان، قرار شد که حسن روحانی فردا چهارشنبه در سفری کاری وارد استان کردستان شود که این سفر لغو شد.

هر چند که تاکنون دلیل رسمی لغو سفر روحانی به استان کردستان اعلام نشده است ولی گفته می‌شود که وضعیت و شرایط جوی حاکم بر استان یکی از دلایل اصلی لغو این سفر است.

همچنین در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام شد که یک برنامه پیش‌بینی نشده در برنامه‌های کاری رئیس جمهور نیز از دیگر دلایل لغو این سفر بوده است.

کد مطلب 4597823

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    نظرات

    • ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      حتما میخواد بیاد دودکش های کارخانه های فعال را بشماری یا مقام اول تورم در ایران را از کردستان بگیری

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