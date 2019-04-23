سفر حسن روحانی به استان کردستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود حسن روحانی روز چهارشنبه به استان کردستان سفر کند، این سفر لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
روز شنبه هفته جاری و با اعلام رسمی از سوی استاندار کردستان، قرار شد که حسن روحانی فردا چهارشنبه در سفری کاری وارد استان کردستان شود که این سفر لغو شد.
هر چند که تاکنون دلیل رسمی لغو سفر روحانی به استان کردستان اعلام نشده است ولی گفته میشود که وضعیت و شرایط جوی حاکم بر استان یکی از دلایل اصلی لغو این سفر است.
همچنین در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز اعلام شد که یک برنامه پیشبینی نشده در برنامههای کاری رئیس جمهور نیز از دیگر دلایل لغو این سفر بوده است.
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