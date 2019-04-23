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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

پیام تبریک آیت‌الله رشاد خطاب به سرلشکر حسین سلامی

پیام تبریک آیت‌الله رشاد خطاب به سرلشکر حسین سلامی

در پی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به عنوان فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در پیامی انتصاب ایشان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به عنوان فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس و مؤسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در پیامی انتصاب ایشان را تبریک گفتند.

حضرت مستطاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی- مازال موفقاً.

فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

سلام الله علیکم.

برازندگی شولای اعتماد نیابت عامه حضرت بقیه الله (عج) و فرماندهی کل قوا را بر قامت برومند آن برادر مجاهد و فکور مبارک باد می‌گویم، و از صمیم قلب، از بارگاه بلند باری برای شما سلامت و سعادت و سرفرازی مسألت می‌کنم.

تقارن این انتصاب شایسته با اعیاد شعبانیه، خاصه میلاد منور حضرت سیدالشهداء (ع) و سالگشت تأسیس نهاد انقلابی، جهادی و مردمی سپاه و همزمان با رفتار نابخردانه‌ی رئیس جمهور بی‌خرد آمریکای جبار غدار، بسیار معنی‌دار است. رجاء واثق دارم که در سایه‌ی الطاف رحمانی و عنایات خاصه‌ی حجت حاضر حق (عج) و اندیشه و اراده‌ی انقلابی خویش و همکاران مجاهدتان، تدابیر کارسازی در جهت ارتقا اقتدار و توانایی‌های دفاعی امنیتی کشور و تقویت سپاه سربلند که نهاد رکنی دفاع و امنیت میهن ماست، در مقابله با تهدیدات روزافزون دشمنان، و گسترش و ژرفایش بصیرت انقلابی و روحیه ولایی در آحاد آن نهاد، و تحقق رهنمودهای راهبردی زعیم حکیم امت و فرماندهی شجاع و بصیر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (دام ظله الوارف)، موفق خواهید بود.

کد مطلب 4597963
مهرنوش محمدزاده

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