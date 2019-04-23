به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به عنوان فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس و مؤسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در پیامی انتصاب ایشان را تبریک گفتند.

حضرت مستطاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی- مازال موفقاً.

فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

سلام الله علیکم.

برازندگی شولای اعتماد نیابت عامه حضرت بقیه الله (عج) و فرماندهی کل قوا را بر قامت برومند آن برادر مجاهد و فکور مبارک باد می‌گویم، و از صمیم قلب، از بارگاه بلند باری برای شما سلامت و سعادت و سرفرازی مسألت می‌کنم.

تقارن این انتصاب شایسته با اعیاد شعبانیه، خاصه میلاد منور حضرت سیدالشهداء (ع) و سالگشت تأسیس نهاد انقلابی، جهادی و مردمی سپاه و همزمان با رفتار نابخردانه‌ی رئیس جمهور بی‌خرد آمریکای جبار غدار، بسیار معنی‌دار است. رجاء واثق دارم که در سایه‌ی الطاف رحمانی و عنایات خاصه‌ی حجت حاضر حق (عج) و اندیشه و اراده‌ی انقلابی خویش و همکاران مجاهدتان، تدابیر کارسازی در جهت ارتقا اقتدار و توانایی‌های دفاعی امنیتی کشور و تقویت سپاه سربلند که نهاد رکنی دفاع و امنیت میهن ماست، در مقابله با تهدیدات روزافزون دشمنان، و گسترش و ژرفایش بصیرت انقلابی و روحیه ولایی در آحاد آن نهاد، و تحقق رهنمودهای راهبردی زعیم حکیم امت و فرماندهی شجاع و بصیر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (دام ظله الوارف)، موفق خواهید بود.