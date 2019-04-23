مراسم سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله ایمانی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد برگزاری سالگرد ارتحال آیت الله ایمانی صبح سه شنبه در نشست خبری افزود: همایش ملی منطقه‌ای حوزه انقلابی حوزه منظر ۵ اردیبهشت ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد.

مصطفی مشفقیان ادامه داد: فراخوان مقاله از اسفند ۹۷ انجام شده که ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری از ۹ اثر در ۳ بخش تقدیر می‌شود.

دبیر ستاد برگزاری سالگرد ارتحال آیت الله ایمانی یادآور شد: بهبود روند حوزه بر اساس نیازهای روز حوزه انتطار و تکالیف حوزیویان مدنطر قرار گرفت.

مشفقیان افزود: این اثار در بخش‌های هنری، علمی و پژوهشی در حوزه انتظار و تکالیف حوزه در انقلاب ارائه شده آثار برگزیده به صورت ۲ سالانه منتشر می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی افراد فعال در مباحث حوزه، مرحوم آیت الله ایمانی بود که در بعد از ظهر پنجم اردیبهشت ماه نیز همزمان با اختتامیه این همایش مراسم سالگرد ارتحال آیت الله ایمانی نیز برگزار می‌شود.

دبیر ستاد برگزاری سالگرد ارتحال آیت الله ایمانی یادآور شد: آیت الله ملک حسینی، حاج آقا قرائتی، دکتر واسطی و… از جمله میهمانان این همایش و سالگرد ارتحال آیت الله ایمانی هستند.

مشفقیان تصریح کرد: مراسم سالگرد ارتحال در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حاشیه این همایش نیز از اپلیکیش گام دوم انقلاب که توسط طلاب فارس ساخته شده رونمایی می‌شود.