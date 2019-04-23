به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا درگاهی در نشستی خبری که هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: ریزش و هجوم ملخهای صحرایی به کشورمان در ٤٠ سال اخیر بی سابقه بوده است.
وی افزود: آخرین حضور سنگین این ملخها در کشور مربوط به سال ١٣٤٠ بوده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: از هفتم بهمن ٩٧ تاکنون بیش از ٩٥ ریزش در کشور داشتیم.
درگاهی ادامه داد: ریزش ملخها به کشور تا پایان تیرماه ادامه دارد و تا ٣ سال آینده باید روند مبارزه را ادامه دهیم.
کشورهای منطقه به وظایف خود عمل نکردند / بررسی عمدی بودن موضوع در صلاحیت فائو است
درگاهی با اشاره به اینکه ما با مشاهده حجم انبوه ریزش ملخها به کشور نامهای را به نمایندگی مان در فائو ارسال کردیم، گفت: آنها در حال پیگیری این مساله هستند و نمایندگان این سازمان به کشورهای منطقه از جمله کشور ما سفر کرده اند تا از نزدیک از این مناطق بازدید کنند و ببینند آیا این احتمال وجود دارد که برخی از کشورها به وظایف خود در مقابله با ملخها عمل نکرده باشند یا اینکه شرایط اقلیمی باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است.
رئیس حفظ نباتات کشور درباره اینکه آیا ممکن است هجوم این حجم از ملخهای صحرایی به ایران عمدی باشد، افزود: اجازه بدهید در این زمینه فائو اظهار نظر کند، اما در سالهای گذشته کشورهای منطقه به وظایف خودشان در مقابله با ملخهای صحرایی بهتر عمل میکردند.
وی درباره اینکه بنابراین میتوان گفت این اقدام به نوعی عمدی است، اضافه کرد: بنده چنین چیزی را عنوان نکردم بلکه گفتم برخی کشورها در سالیان گذشته به وظایف خودشان در این زمینه بهتر عمل میکردند و امسال کمتر به آن توجه میکنند.
درگاهی درباره اینکه آیا منظور وی از این کشورها عربستان است، افزود: این ملخها تنها از کشور عربستان به ایران هجوم نیاورده اند بلکه این ریزشها از کشورهایی چون عمان، امارات و عمده آن از عربستان به کشور ما اتفاق افتاده است.
با خطر قطحی در کشور مواجه نیستیم
رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مباحثی به نقل از فائو مطرح میشود مبنی بر اینکه کشورهایی از جمله ایران که با هجوم ملخهای صحرایی مواجه شده اند، با خطر قطحی رو به رو هستند، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: قحطی در دنیای امروز مفهومی ندارد و مرجع ما در این زمینه سایت فائو است که چنین اظهار نظری درباره ایران نداشته است.
وی تصریح کرد: همکاران ما از ابتدای بهمن ماه به هجوم ملخهای صحرایی به صورت جهادی واکنش نشان دادند و با تلاش بسیار مبارزه با این ملخها را آغاز کردند و به وظایف خود با دقت عمل نمودند؛ اگر این اقدامات انجام نمیشد احتمال داشت خسارت بسیار بیشتر باشد.
درگاهی افزود: شاید کسانی که چنین ادعا و شائبهای را مطرح کرده اند، شرایط سال ۱۳۴۰ را در ذهن داشته اند؛ اما امکاناتی که الان وجود دارد با تجهیزات و امکاناتی که آن زمان وجود داشته بسیار متفاوت است و شرایط امروز کشور با سال ۱۳۴۰ قابل قیاس نیست.
جزئیات هجوم ملخهای صحرایی به ایران
این مقام مسئول دولتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جزئیات ورود ملخ صحرایی به کشور تصریح کرد: این آفت بسیار خطرناک است و از همه محصولات زراعی، جنگلی و مرتعی تغذیه میکند ضمن اینکه در ۲۰ درصد خشکیهای جهان استقرار دارد و ۵۹ کشور دنیا را مورد تهدید قرار میدهد.
درگاهی با بیان اینکه این ملخ از دو زاویه شمال آفریقا (شبه جزیره عربستان) و همچنین غرب پاکستان و شرق هندوستان کشور ما را مورد حمله قرار میدهد، گفت: ملخ صحرایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر راه میتواند پرواز کند که این مساله کار ردیابی و کانون یابی آن را بسیار مشکل میکند.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون سواک در این زمینه فعالیت میکند که ایران نیز عضو این کنوانسیون است، اضافه کرد: این کنوانسیون زمانی که کشوری قرار است از سوی ملخهای صحرایی مورد حمله قرار بگیرد آن کشور را آگاه میکند.
فائو اطلاع داده بود که احتمال حمله وجود دارد
وی با بیان اینکه ما هم اکنون از سمت شبهه جزیره عربستان مورد حمله ملخهای صحرایی قرار گرفته ایم، افزود: تقریباً در اولین روز بهمن ماه سال گذشته ما اولین گزارش را از فائو دریافت کردیم که احتمال دارد ملخهای صحرایی به سمت ایران حرکت کنند و در همین راستا همکاران ما فوراً به حالت آماده باش درآمدند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه ملخ صحرایی حتی پوست درختان را هم میخورد چون آروارههای بسیار قوی دارد، اضافه کرد: به همین جهت این ملخ بسیار خطرناک است.
درگاهی ادامه داد: به محض آگاهی از ورود ملخها به کشور در شش استان جنوبی به خصوص خط ساحلی بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اعلام آماده باش کردیم.
وی با بیان اینکه تقریباً هفتم بهمن ماه اولین گزارش ریزش ملخ در منطقه بندر نخیلو در هرمزگان اعلام شد، گفت: این ریزشها از طریق دریا اتفاق افتاد و ملخهای صحرایی ۲۰۰ کیلومتر از سطح دریا پرواز کرده و به کشور ما آمده بودند.
ملخها تا ۴ هزارکیلومتر روی آب پرواز میکنند
به گفته وی، این ملخها در برخی سالها تا ۴ هزار کیلومتر هم روی آب پرواز میکنند و به مقصد می رسند.
درگاهی گفت: در هر ریزش ممکن است ۵۰ میلیون ملخ وارد کشور شود. گاهی این رقم بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون متغییر است.
این مقام مسئول افزود: ملخ به محض اینکه وارد مناطق ساحلی میشود تغییر جزئی میکند و سریعاً در مناطق ساحلی و شن زار تخم ریزی میکند ضمن اینکه در هر مرحله بیش از ۹۰ تا ۱۸۰ تخم میکند و ممکن است تعداد تخمها به ۳۰۰ عدد هم برسد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: بنابراین اگر ما با ملخهای بالغ مبارزه نکنیم و این ملخها به مرحله تخم ریزی و پوره برسند با حجم ۳۰۰ برابری مواجه خواهیم شد.
ملخها روزانه به اندازه ۲۵۰۰ نفر انسان تغذیه میکنند
درگاهی با اشاره به اینکه وزن هر ملخ صحرایی بالغ دو گرم است، گفت: این ملخها روزانه به اندازه وزن یا دو برابر وزن خود تغذیه میکنند ضمن اینکه ۵۰ میلیون ملخی که در هر ریزش وارد کشور میشود برابر یک تن است که این یک تن ملخ در روز به اندازه ۲۵۰۰ نفر انسان تغذیه میکنند. اگر با این ملخها مبارزه صورت نگیرد خسارت بسیار چشمگیری به کشور وارد میکنند.
رسانههای خارجی شیطنت میکنند
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه برخی رسانههای خارج از کشور در اطلاع رسانی شیطنت میکنند و تحلیلهای نادرست در این زمینه به مردم ارائه میدهند، گفت: خواهش ما از مردم این است که اطلاعات لازم را در این زمینه از رسانهها و منابع داخلی دریافت کنند.
وی همچنین اضافه کرد: تاکنون در شش استان درگیر ۵۱ هزار هکتار مبارزه با ملخهای صحرایی انجام شده و ۵۰۰ نفر از همکاران ما در این زمینه فعال هستند.
درگاهی سطح آلودگی را تا پایان فروردین ماه ۲۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی ما این است تا پایان ریزش ملخها با ۴۰۰ هزار هکتار سطح آلودگی باید مبارزه کنیم.
به گفته وی، در شش استان درگیر به صورت زمینی و هوایی سمپاشی انجام میشود و هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین سطح درگیری را دارند ضمن اینکه مردم نیز در این طرح با دولت مشارکت میکنند.
درگاهی با بیان اینکه ۱۰ هواپیما در این شش استان مستقر شده اند اضافه کرد: سموم و تجهیزات لازم در اختیار آنها قرار داده شده است.
۳۶ درصد تولید کشاورزی و ۳۸ درصد جنگلهای ۶ استان، درگیر ملخ هستند
درگاهی اضافه کرد: تقریباً بیش از ۲۱ درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی بیش از ۳۶ درصد تولیدات محصولات کشاورزی، بیش از ۳۸ درصد جنگلها و بیشهها و بیش از ۲۸ درصد مراتع درجه یک و دو در شش استان درگیر با ملخهای صحرایی قرار دارد.
ملخهای صحرایی تاکنون هیچ گونه خسارتی به کشور وارد نکرده اند
رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: ملخهای صحرایی هیچ خسارتی به مزارع، باغات و تولیدات کشاورزی کشور وارد نکرده است.
وی درباره اعتبارات لازم برای مبارزه با ملخهای صحرایی اضافه کرد: ما در پایان سال ۹۷ نامهای را در این زمینه برای مراجع ذیصلاح تنظیم کردیم که با توجه به تعطیلات پایان سال تخصیص اعتبار به تعویق افتاد. هم اکنون مجدداً مذاکرات خود را در این زمینه آغاز کرده ایم و به زودی اعتبارات لازم را دریافت میکنیم و در اختیار شش استان درگیر قرار میدهیم.
درگاهی گفت: تا امروز بیش از ۷ میلیارد تومان از محل سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شش استان درگیر قرار گرفته، علاوه بر این امکانات لجستیکی مثل سمپاش، هواپیما، سم و … در اختیار آنان قرار گرفته است. همچنین استانداریها از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در اختیار آنها قرار داده اند.
به گفته درگاهی، ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز به زودی در اختیار سازمان حفظ نباتات قرار میگیرد و این سازمان نیز آن را به استانهای درگیر ارائه خواهد کرد.
درگاهی تصریح کرد: مردم از این ملخها به عنوان خوراک دام استفاده نکنند همچنین از خوردن آنها بپرهیزند چرا که این ملخها سمپاشی شده اند و آلوده هستند.
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