اهداف فراکسیون گام دوم انقلاب تشریح شد/ عضویت ۱۷۰ نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در نشست خبری اهداف فراکسیون پیگیری سیاست‌های اجرایی گام دوم انقلاب را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه این فراکسیون انتخاب شدند، گفت: بنده به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شدم.

نماینده مردم تبریز افزود: ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس عضو این فراکسیون هستند و هدف اصلی فراکسیون گام دوم انقلاب، ایجاد چشم انداز جدیدی برای کشور است.

رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اظهار داشت: دولت و مجلس توجه ویژه ای به این بیانیه ندارند لذا فراکسیون در صدد است دستگاه‌های اجرایی را متوجه اهداف این بیانیه کرده و مطالبات رهبر انقلاب در این زمینه را پیگیری کند.

فرهنگی خاطرنشان کرد: کارگروه‌هایی برای پیگیری سرفصل‌های بیانیه گام دوم تشکیل شده است. در این بیانیه دیدگاه‌های مهمی وجود دارد که باید توجه داده شود.

وی تصریح کرد: اگر نیاز به قانونگذاری باشد از کمیسیون‌های تخصصی خواهیم خواست طرح ارائه دهند و در بعد نظارتی نیز وارد شوند.

رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب گفت: از سه جریان سیاسی مجلس شورای اسلامی در این فراکسیون حضور دارند. در حال حاضر مجلس به جای توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به اصلاح قانون انتخابات متمرکز شده است. در شرایط سال آخر مجلس، تلاش داریم تا با تشکیل این فراکسیون، مجلس را به سمت اولویت‌های کشور تمرکز دهیم.