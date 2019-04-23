اهدای ۱۷۵ سری جهیزیه بین زوج های جوان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی در مراسم اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان ایلام اظهار داشت: سپاه تمام قد در خدمت اقشار مختلف مردم است و برای ترویج ازدواج آسان، اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: امروز با حضور سردار حزنی، آئین اهدای ۱۷۵ سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به نوعروسان ایلامی در مجتمع لاله شهر ایلام برگزار شده است.

وی افزود: در بحث سیل نیز سپاه خدمات رسانی گسترده ای را در مناطق سیل زده استان انجام داده است، هم اکنون نیز خدمات رسانی سپاه استان ایلام به این مناطق و حتی روستاهایی از استان لرستان نیز ادامه دارد.

سرهنگ شاکرمی تصریح کرد: خسارت‌هایی به اراضی کشاورزی، باغات، جاده و…در استان بر اثر سیل وارد شده است، سپاه از همان روز اول در بخش مختلف از جمله هوایی و دریایی به مردم مناطق سیل زده استان خدمات رسانی کرده است.

وی افزود: هم اکنون نیز نیروهای جهادی در حال پاکسازی منازل مردم هستند و آماده همکاری در بازسازی و تعمیر منازل مردم نیز هستیم.