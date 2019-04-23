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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۳

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام خبر داد:

اهدای ۱۷۵ سری جهیزیه بین زوج های جوان ایلام

اهدای ۱۷۵ سری جهیزیه بین زوج های جوان ایلام

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام از اهدای۱۷۵ سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری بین زوج های جوان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی در مراسم اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان ایلام اظهار داشت: سپاه تمام قد در خدمت اقشار مختلف مردم است و برای ترویج ازدواج آسان، اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: امروز با حضور سردار حزنی، آئین اهدای ۱۷۵ سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به نوعروسان ایلامی در مجتمع لاله شهر ایلام برگزار شده است.

وی افزود: در بحث سیل نیز سپاه خدمات رسانی گسترده ای را در مناطق سیل زده استان انجام داده است، هم اکنون نیز خدمات رسانی سپاه استان ایلام به این مناطق و حتی روستاهایی از استان لرستان نیز ادامه دارد.

سرهنگ شاکرمی تصریح کرد: خسارت‌هایی به اراضی کشاورزی، باغات، جاده و…در استان بر اثر سیل وارد شده است، سپاه از همان روز اول در بخش مختلف از جمله هوایی و دریایی به مردم مناطق سیل زده استان خدمات رسانی کرده است.

وی افزود: هم اکنون نیز نیروهای جهادی در حال پاکسازی منازل مردم هستند و آماده همکاری در بازسازی و تعمیر منازل مردم نیز هستیم.

کد مطلب 4598026

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