زنگ سلامت در خرمشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور شکرالله سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان و ناصرعلی فرد رئیس آموزشوپرورش خرمشهر زنگ سلامت در دبیرستان پسرانه آر هاشم نواخته شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در این مراسم و در جمع دانش آموزان با تأکید بر مقوله سلامت و خود مراقبتی، اظهار کرد: مراقبت باید از سنین کم آغاز شود و این انتظار میرود که هر دانشآموز یک سفیر سلامت باشد.
شکر اله سلمان زاده این نکته را که درصد بالای آمار مرگومیر در اثر بیماریهای غیر واگیر است را یادآور شد و گفت: طبق برآوردهای انجامشده ۶۰۰ میلیون نفر مبتلابه بیماری غیر واگیر دیابت هستند و رقم قابلتوجهی نیز از ابتلای خود به این بیماری که بخشی از ۸۰ درصد عوامل مرگهای جهان را تشکیل میدهد، بیاطلاع هستند.
وی در ادامه به بحث مضرات مصرف مشروبات الکی پرداخت و ابتلاء به بیماریهای دیابت، قلبی و عروقی، فشارخون و سکته را از تبعات مصرف این مواد برشمرد.
ناصر علی فر، رئیس آموزشوپرورش خرمشهر نیز در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر، یکی از اهداف این نهاد آموزشی را ترویج فرهنگ سلامت و خود مراقبتی در مدارس دانست.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از آفتهای فضای مجازی ترویج فرهنگ غلط میان دانش آموزان است که میتواند سلامت فرد و جامعه را تهدید کند، همگانی کردن فرهنگ سلامت میان دانش آموزان یکی از راههای مقابله با این تهدید است.
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