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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲

طبق مصوبه مجلس؛

دولت موظف به اقدام حقوقی علیه آمریکا در مراجع بین‌المللی شد

دولت موظف به اقدام حقوقی علیه آمریکا در مراجع بین‌المللی شد

نمایندگان مجلس دولت را موظف به اقدام حقوقی نسبت به تصمیم غیرقانونی آمریکا در تروریست نامیدن سپاه در مراجع بین‌المللی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، ماده ۹ این طرح به تصویب رسید.

بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران در مراجع بین المللی، از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین المللی از حداکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدامات آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

کد مطلب 4598071

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