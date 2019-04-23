کاندیدای مورد حمایت «نظربایف» برای ریاست جمهوری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با توجه به کناره گیری «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری سابق قزاقستان انتخابات زودهنگام باید در این کشور برگزار شود.

در همین راستا نظربایف در نوزدهمین نشست حزب «نور آتان» کاندیدای مورد نظر خود برای احراز پست ریاست جمهوری را معرفی و پیشنهاد کرد.

نظربایف با معرفی «قاسم ژامرت تاکایاف» برای منصب ریاست جمهوری قزاقستان اظهار داشت: وی از هر نظر دارای شرایط مناسب برای کسب عنوان ریاست جمهوری قزاقستان است.

تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) تعیین شده است.