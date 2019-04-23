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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

کاندیدای مورد حمایت «نظربایف» برای ریاست جمهوری مشخص شد

کاندیدای مورد حمایت «نظربایف» برای ریاست جمهوری مشخص شد

رئیس جمهوری سابق قزاقستان در یک نشست حزبی کاندیدای حائز شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با توجه به کناره گیری «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری سابق قزاقستان انتخابات زودهنگام باید در این کشور برگزار شود.

در همین راستا نظربایف در نوزدهمین نشست حزب «نور آتان» کاندیدای مورد نظر خود برای احراز پست ریاست جمهوری را معرفی و پیشنهاد کرد.

نظربایف با معرفی «قاسم ژامرت تاکایاف» برای منصب ریاست جمهوری قزاقستان اظهار داشت: وی از هر نظر دارای شرایط مناسب برای کسب عنوان ریاست جمهوری قزاقستان است.

تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) تعیین شده است.

کد مطلب 4598091
شقایق لامع زاده

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