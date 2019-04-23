به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در خوابهایمان مُردیم» جدیدترین مجموعه شعر مرتضی نجاتی است که طی روزهای گذشته از سوی انتشارات نیماژ منتشر شده است. مرتضی نجاتی پیشتر مجموعه شعرهایی چون «رادیو لندن» «به وقت غروب»، «آوازهای زنی که از گرامافون میآمد»، «با تو در جشن عروسی فیگارو» و همچنین نمایشنامه «من زاپاتا بودم» و رُمان ««نُت بی گذرنامه» را در کارنامه ادبیاش داشته است.
در کتاب «درخوابهایمان مُردیم» سوژههایی است که اغلب جنگ، عشق و ناکامی انسان معاصر را در برمیگیرند؛ اما هنوز روحیه مبارزه در تک تک شعرها به چشم میخورد و این انسان معاصر است که در پاسخ به تسلیم شدن، نه میگوید.
زبان شعرهای این مجموعه سهل و ممتنع است و در اغلب شعرها مخاطب با یک روایت چند وجهی مواجه است. اغلب شعرهای این مجموعه عاشقانه است، حتی در بدترین وضعیتها همراه مخاطب است. در دنیای شعرهای مرتضی نجاتی عشق هنوز آخرین سنگر است بهطوری که میشود در این سنگر پناه گرفت.
در یکی از شعرهای این کتاب میخوانیم:
«قرن بیستویکم
بگیرم بخوابم بهتر نیست
یا روی این کاناپه پاییزی
به وراجیهای تلویزیون نگاه کنم
بمب...
نُقل و نبات گفتگوهای خبری ست
و پروردگار بزرگ میداند
چند زن
در حراجی بازار کوفه و شام
فروخته شدند
این قرن بیست و یکم را قاب بگیرید
به دیوار قمار خانهای در شهر لاس و گاس بزنید
یا به دیوار فاحشه خانهای
در شهر نیویورک
آنجا
آنجا
آنجا
درست بالای سر رئیس جمهورتان!»
کتاب «در خوابهایمان مُردیم» در ۹۵ صفحه و با قیمت ۱۵ تومان در قطع رقعی از سوی نشر نیماژ منتشر شده است.
نظر شما