فعالیت ۱۳۰ صندوق توسعه بخش کشاورزی درکشور/مشکل مالیاتی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم رضوی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای سیاست گذاری صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و فعالیت زنان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست صندوقهای شهرستانی مبنی بر افزایش سرمایه صندوقها بیان کرد: افزایش سرمایه صندوقها از چند طریق اعم از فروش اموال و امکانات مازاد جهاد کشاورزی و استفاده از ماده ۳۱ قانون صورت میگیرد.
وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون اظهار کرد: این قانون به شورای برنامه ریزی اجازه داده که پنج درصد از سر جمع منابع استانی و شهرستانی را برای افزایش سرمایه به کار گیرد.
رضوی بیان کرد: همچنین ردیفهایی در سطح ملی برای افزایش سرمایه صندوقها داریم که سهم خراسان جنوبی هم از این ردیف مشخص شده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی بهترین عملکردها را در صندوقهای بخش کشاورزی دارد، اظهار کرد: تشکیل پانزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و فعالیت زنان خراسان جنوبی دلیل خوبی بر اثبات عملکرد رضایت بخش این صندوقها است.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به گلایهای مبنی بر مالیاتی که از درآمد صندوقها گرفته میشود، بیان کرد: این مشکل در صحن علنی مجلس مطرح شده و قرار است از صندوقها مالیات گرفته نشود.
وی از فعالیت ۱۳۰ صندوق توسعه بخش کشاورزی در کشور خبر داد و افزود: این صندوقها قریب به هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارند.
رضوی با بیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰ تشکل تحت پوشش این صندوقها هستند، اظهار کرد: همچنین ۱۰۱ هزار بهره بردار حقیقی تحت پوشش این صندوقها هستند.
بنا به گفته مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سرمایه صندوقهای توسعه بخش کشاورزی طبق روال هر ساله افزایش مییابد.
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