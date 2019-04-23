به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، اطلاعیه نخستین عرضه نفت‎ خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۶۳ دلار و ۵۱ سنت برای هر بشکه منتشر شد.

شرایط عرضه مانند عرضه نفت خام سبک است. امکان واریز پیش پرداخت ۶ درصد به صورت ارزی فراهم است و برای تسویه باقیمانده وجه المعامله، خریداران می‌توانند از سازوکارهای ارزی مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند.

همچنین خریداران می‌توانند تا ۴ ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در سایر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است.

علاوه بر این، در صورت درخواست خریداران امکان تحویل محموله به صورت زمینی از مخازن نفت پالایشگاه تبریز نیز امکان پذیر شده است.

بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.