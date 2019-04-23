به گزارش خبرنگار مهر، حامد نخعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و فعالیت زنان خراسان جنوبی بیان کرد: صندوق حمایت از بخش کشاورزی با سرمایه ١٣ میلیارد تومانی آغاز به کار کرده و در حال حاضر ٣٢ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان سرمایه دارد.

وی بیان کرد: ۶۵ تشکل بخش کشاورزی و ١۶ هزار بهره بردار فعال بخش کشاورزی خراسان جنوبی به طور مستقیم از خدمات این صندوق‌ها بهره مند می‌شوند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق‌های بخش کشاورزی در استان پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه هم در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش روی صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی بشرویه بیان کرد: هنوز صندوق‌های شهرستانی با صندوق‌های ملی ارتباطی ندارند.



حسین سرچاهی بیان کرد: درخواست داریم تسهیلاتی در اختیار اتحادیه دامداران و عشایری شهرستان بشرویه قرار گیرد تا بتوانند محصولاتی مانند جو را ذخیره کنند.



وی با اشاره به خسارت‌های سرما و سیل به بخش کشاورزی بشرویه بیان کرد: اگرچه حمایت‌هایی در پرداخت خسارت انجام شده اما پاسخگوی درخواست بهره برداران نیست.



سرچاهی با بیان اینکه سیل اخیر خسارت‌های زیادی به باغات و ابنیه بخش کشاورزی وارد کرده است، افزود: به دنبال سیل، گرده افشانی پسته با اختلال مواجه شده و پوکی پسته را در سطح بالایی خواهیم داشت.