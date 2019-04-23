تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در رامسر اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برای آمادگی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی مازندران در شهرستان رامسر درغرب این استان آغاز شد.

اصغر ثمربخش رئیس هیئت کشتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که در این اردو ۲۳ کشتی گیر از استان‌های مختلف زیرنظر کادر فنی تیم ملی تا ۱۳ اردیبهشت ماه در اردوگاه شهید چمران شهرستان رامسر تمرین خواهند کرد.

ثمربخش افزود: مازندران با ۱۴ کشتی گیر از مجموع کشتی گیران دعوت شده بیشترین تعداد دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی را داراست.

وی به نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در ۴۵ کیلوگرم: علی عرب (مازندران) محمدرضا شکری (لرستان)، در ۴۸ کیلوگرم: رحمان عموزاد و پوریا کاظمی (مازندران) ودر ۵۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان (تهران) مجتبی سلطان زاده و محمدعلی عموزاد (مازندران) هستند.

رئیس هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: در وزن ۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی و جواد جوادی (مازندران) در ۶۰ کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران) ابراهیم اصغری (تهران) در ۶۵ کیلوگرم: دانیال کاشی (مازندران) امیرحسین متقی (خراسان رضوی) و در ۷۱ کیلوگرم: امیرمهدی حسینی، ابوالفضل ولی پور و فاضل پور رجب (مازندران) هستند.

ثمربخش افزود: در وزن ۸۰ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران)، در ۹۲ کیلوگرم: سهیل یوسفی (خراسان رضوی) محمدمبین عظیمی (کردستان) محمدرضا حسینیان (مازندران) ودر وزن ۱۱۰ کیلوگرم: مصطفی طغانی (خراسان رضوی) سالار حبیبی (تهران) کشتی گیران دعوت شده به این مرحله از اردوی آماده سازی در شهرستان رامسر هستند.

وی یادآورشد، " امیر توکلیان " سرمربی به همراه، " مصطفی علیزاده، تقی داداشی و جعفر دلیری" مربیاندر کادرفنی تیم ملی هستند.