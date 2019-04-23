برای ما هم بهتر است لژیونرها در ایران بازی کنند

محمد هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای تیم ملی فوتسال در سال ۹۸ گفت: از روز شنبه آینده اردوهای تیم ملی شروع میشود. به احتمال ۹۰ درصد در ماه رمضان اردویی نخواهیم داشت. شهریورماه به تورنمنت آستاراخان میرویم و قبل از مرحله نهایی جام ملتها هم با پرتغال دیدار خواهیم کرد.
وی افزود: کمیته فوتسال هم محبت میکند تا در تیرماه یک بازی تدارکاتی دیگر برای تیم ملی در نظر بگیرد. ما سال مهمی در فوتسال داریم و نیاز است که بازیهای تدارکاتی داشته باشیم. برنامههایمان از شهریور تا پایان سال چیده شده است ولی قبل از آن نیاز است که اردوها و بازیهایی داشته باشیم.
مربی تیم ملی فوتسال درباره حضور تعدادی از ملی پوشان در لیگهای خارجی و تأثیر آن بر عملکرد تیم ملی در سال منتهی به جام جهانی گفت: لیگ ایران از نظر فنی جزو پنج لیگ برتر دنیا است و بازیکنان به خاطر مسائل مالی مجبور شده اند به خارج از کشور بروند. ما هم راغبیم بازیکنان در ایران بمانند. این برای تیم ملی هم بهتر است چون مستقیم آنها را زیر نظر میگیریم. هرچند الان هم با لژیونرها در ارتباطیم و پیگیر وضعیتشان هستیم.
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