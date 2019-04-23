به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت سالگرد تأسیس سپاه با اشاره به حرکت رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن سپاه در لیست تروریست‌ها بیان داشت: از لطف مردم و مسئولان در حمایت از سپاه تشکر می‌کنم و امیدواریم که بتوانیم قدردان محبت و لطف مردم در استان کرمان، مسئولان و رسانه‌ها باشیم.

وی افزود: تشکیل سپاه یکی از اقداماتی بود که در همه انقلاب‌ها نه تنها کم نظیر بلکه بی نظیر است؛ بعد از پیروزی انقلاب حرکت‌های ماندگاری به وجود آمد و مجموعه‌هایی مثل کمیته‌های انقلاب، سپاه، بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی شکل گرفت.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: اگر یک مجموعه حافظ و نگهدار نظام نباشد در میان مدت یا بلند مدت نظام از بین می‌رود به همین دلیل بود که امام خمینی (ره) بسیج و سپاه را تأسیس کردند.

ابوحمزه تصریح کرد: در اوایل انقلاب بعد از تشکیل سپاه و بسیج عده‌ای انتقاد می‌کردند که چرا این دو مجموعه تشکیل شده در حالی که در آن زمان ارتش، ژاندارمری و… و. وجود داشت. نوع نگاه امام راحل (ره) به انقلاب مسائل وجه دیگری داشت، نگاه امام به انقلاب نگاه حکیمانه بود و می‌فهمیدند که در آینده چه تهدیداتی انقلاب را به مخاطره می‌اندازد.

سپاه منافع آمریکا را به خطر انداخته است

وی گفت: وقتی ۴۰ سالگی انقلاب را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم سپاه در همه عرصه‌ها حضور دارد نقش سپاه بر می‌گردد به نگاه عمیق امام که فرمودند «اگر سپاه نبود انقلاب هم نبود» و همین هم باعث شده آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل سپاه قرار گیرند.

ابوحمزه گفت: این خباثت، کینه و عداوتی که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در خصوص سپاه دارد به این دلیل است که سپاه توانسته اقتدار خود را در حفاظت از این مرز و بوم حفظ کند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: البته دشمنان انقلاب با اسلام مخالفند لذا بعد از انقلاب سپاه‌هراسی بسیج‌هراسی و اسلام‌هراسی را به وجود آوردند.

وی یادآور شد: سپاه نقش کلیدی در همه عرصه‌های کشوری و بین‌المللی دارد و منافع آمریکایی‌ها را به خطر انداخته؛ سپاه همیشه خادم ملت است و با تمام توان در خدمت نظام بوده و تدابیر حکیمانه رهبر را در تمامی زمینه‌ها انجام می‌دهد.

وی افزود: حفاظت و حراست از انقلاب و دستاوردهای انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب بر عهده سپاه بوده و در همه عرصه‌هایی که قرار باشد از اسلام و انقلاب دفاع شود سپاه حضور دارد.

تشریح خدمات سپاه ثارالله در مناطق سیل زده

وی به عملکرد سپاه در سیل خوزستان اشاره و تصریح کرد: از همان روزهای اول این حادثه سپاه ثارالله وارد عمل شد و توسط پایگاه‌های بسیج کمک‌های مردمی را جمع‌آوری و به منطقه خوزستان اعزام کردیم.

ابوحمزه ابراز داشت: ابتدا به کمک مردم گلستان رفتیم؛ همچنین اعزام ۱۰۰ نفر از جوانان بسیجی با کف‌کش، بیل و کلنگ به پل دختر از اقدامات دیگر سپاه بود که حدود ۱۰ روز این نیروها مشغول خدمات‌رسانی به مردم سیل زده لرستان بودند و بعد از آن جریان سیل خوزستان پیش آمد.

وی ادامه داد: به دستور رهبر معظم انقلاب ده تا از استان‌ها مسئول کمک به مناطق سیل‌زده شدند که شهرستان حمیدیه به سپاه ثارالله استان کرمان داده شد.

فرمانده سپاه ثارالله گفت: حمیدیه در شمال غرب خوزستان قرار دارد که تا سال ۹۳ بخش بود و سپس به شهرستان تبدیل شد مردم حمیدیه عرب زبان و متدین و علاقمند به انقلاب ولایت هستند و علی‌رغم شرایط حاکم بر منطقه بسیار مردم دوست‌داشتنی و گرمی هستند که شغل اصلی‌شان دامداری است.

وی یادآور شد: حدود ۷۰ روستا در این شهرستان وجود دارد که بعد از اینکه آنها دچار سیل شدند مسئولان خورستان خواستند که مردم این منطقه را ترک کنند و شهر کلاً تخلیه شود. هنگامی که ما وارد شهرستان حمیدیه شدیم شهر خالی از سکنه بود و فقط تعدادی از جوانان حمیدیه حضور داشتند و هشت هزار نفر در اردوگاه‌ها بودند که سپاه با کمک موکب‌ها به خانواده‌ها خدمات‌رسانی می‌کرد.

ابوحمزه گفت: وقتی وارد حمیدیه شدیم وضعیت خوب نبود ۲۵ روستا در وضعیت خاصی قرار داشت که هر لحظه امکان داشت به زیر آب بروند و ۱۵ روستا کلاً زیر آب رفته بودند. نکته مهم این بود که در میان جوانان این خطه کاملاً روحیه بچه‌های دفاع مقدس را مشاهده می‌کردیم جوانانی که با دست خالی و گونی جلوی وارد شدن بیشتر آب را به منطقه می‌گرفتند تا زمانی که ما به کمک آن‌ها رفتیم.

ابوحمزه افزود: حمیدیه واقعاً یک نقش کلیدی هم نسبت به خوزستان و هم نسبت به کشور دارد زیرا هنگامی که جنگ تحمیلی شروع شد و دشمن به حمیدیه رسید مردم این منطقه با تمام قوا ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان به وضعیت حمیدیه پس از سیل اشاره کرد و بیان داشت: شرایط به گونه‌ای بود که مسئولان شهرستان حمیدیه آن را از دست رفته می‌دیدند. با تلاش نیروهای ما چهار کیلومتر راه را سیل بند بستیم و آبی که در برخی از جاها به ۱۰ سانتی متر رسیده بود و هر لحظه خطر سقوط سیل بند می‌رفت و نزدیک به ۲۴ هزار نفر خانه‌هایشان را از دست می‌دادند را به بیرون هدایت کردیم.

وی افزود: روز هفتم با تدابیر انجام شده و کنترل سد کرخه همچنین کاهش بارندگی سطح آب پایین آمد و ما توانستیم آب را مهار کنیم. شهر حفظ شد و با اقدامات انجام شده ۲۵ روستا دچار آبگرفتگی نشد و ۱۵ روستا هم با کف کش آب را تخلیه کردند مابقی روستا هم هنوز نزدیک یک متر و نیم آب در آن‌ها است که مشغول کمک کردن به آن‌ها هستیم.

شرایط در حمیدیه عادی است

ابوحمزه به اقدامات صورت گرفته توسط سپاه ثارالله استان کرمان اشاره کرد و یادآور شد: سپاه با تمام توان پیش آمد و ۷۰ فروند قایق تندرو در حمیدیه مستقر شدند همچنین حدود ۳۰ کامیون اقلام شامل پتو سرویس بهداشتی آب معدنی و… و. به منطقه اعزام شد، با هماهنگی استاندار بیش از ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به حمیدیه ارسال شد. همچنین جلساتی با شورای اداری و مدیریت بحران شهرستان حمیدیه و امام جمعه داشتیم و در حال حاضر در حمیدیه شرایط عادی است.

وی ضمن تشکر از نماینده ولی فقیه کرمان، استاندار، مسئولان استان و ستاد مدیریت بحران گفت: در بین هشت استان، کرمان تنها استانی بود که امام جمعه و تعدادی از مسئولان به حمیدیه رفتند.

ابوحمزه افزود: همچنین دو گروه جهادی به منطقه اعزام شدند؛ سه موکب که روزانه سه هزار غذای گرم بین مردم توزیع می‌کرد و حدود ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد از سطح پایگاه‌های بسیج جمع‌آوری و در اختیار مردم قرار گرفت.

فرمانده سپاه ثارالله گفت: بعد از سیل باید دو نکته را مد نظر بگیریم اول اینکه در این حادثه مردم همه زندگی خود را از دست داده‌اند که باید کمک کنیم اقلام و امکانات زندگی برایشان فراهم شود و نکته دوم اینکه برخی خانه‌ها خراب شده که باید اصلاح شوند که دولت یک سری قول‌ها داده است.

برگزاری همایش ملی رسانه‌های نوین در شکل دهی نهادهای اجتماعی

وی افزود: ۱۲ اردیبهشت ماه جاری همایش ملی «رسانه‌های نوین در شکل دهی نهادهای اجتماعی» در کرمان برگزار می‌شود.

ابوحمزه بیان داشت: این همایش به همت بسیج رسانه و مرکز فضای مجازی برگزار می‌شود که وزیر ارتباطات، معاون وزیر ارشاد و همچنین رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در این همایش دعوت شده اند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان خاطر نشان ساخت: این همایش در دانشگاه تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود و همه اصحاب رسانه دعوت هستند.