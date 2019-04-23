ایجاد سد برای مهار سیلاب در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال گلستان در سالجاری اظهار کرد: یکی از دلایل وقوع سیل اخیر بارش بیش از دو میلیارد مترمکعبی باران در حوضه‌های آبریز بود در حالیکه ظرفیت ذهخیره سازی سدها و آب‌بندان‌های استان حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب است.

وی با اشاره به اینکه شرایط گلستان با سایر استان‌ها متفاوت است و ایجاد سد در استان باید در اولویت قرار گیرد، افزود: طرح‌هایی که برای استان گلستان درباره پیشگیری از وقوع سیل در دولت مصوب می‌شود باید نسبت به کل کشور متفاوت باشد چراکه احداث سد در گلستان برای مهار سیلاب‌ها امری ضروری است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: در سال‌های اخیر ۳۴ هزار هکتار از اراضی استان زهکشی شد که در سیل اخیر توانست ۱۰۵ مترمکعب بر ثانیه سیلاب را به سمت تالاب گمیشان انتقال دهد، این در حالی بوده که میزان انتقال آب از گرگانرود در شرایط نرمال ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه است.

وی با تاکید بر اینکه طرح زهکشی در گلستان باید ۱۰۰ درصد اجرایی شود، اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم کل اراضی اولویت‌دار استان را زهکشی کنیم نیازمند تأمین اعتبار از سوی دولت هستیم.

وی اعتبار نهال‌کاری در ۱۲۰ هزار هکتار در اراضی شیبدار استان را کافی ندانست و خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از حجم سیلاب گل و لای است اگر بتوانیم با کشت در اراضی شیبدار جلوی آن را بگیریم می توانیم بخش قابل توجهی از خسارت سیل در گلستان را کاهش دهیم.