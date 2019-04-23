راهکارهای اثرگذار برای پیشرفت جزیره خارگ

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محمدرضا دشتی زاده*: ما در عصری زندگی می‌کنیم که بستری برای ارتباط گیری و انتقال تجربه و همچنین دستیابی به دستاوردهای دیگران به سادگی میسر است.

وقتی از جوامع پیشرفته صحبت به میان می‌آید نگاه‌ها به اقتصاد و دولت معطوف می‌شود، فارغ از آنکه در جوامع پیشرفته مردم نقش اصلی را در اقتصاد و پیشرفت تکنولوژی و سطح زندگی عمومی و همچنین فرهنگ جامعه ایفا می‌کنند. فرهنگ رفتارهایی است که در بین اکثر افراد تکرار می‌شود و پس از اینکه تبدیل به عادت شد در زندگی مردم جاری می‌شود.

جزیره خارگ با پیشینه فرهنگی و همچنین پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل فراوان، می‌تواند به عنوان حلقه‌ای از زنجیره ورود به جوامع پیشرفته در سطح بین المللی در ایران نقش آفرین باشد.

اینجا سرزمینی است که تاریخی کهن را به دوش می‌کشد و اسطوره‌های فراموش نشدنی را به چشمان خود دیده است. خارگ مصداق بارز یاد دادن ماهیگیری خداوند بر روی زمین برای ما ایرانیان است. به دلیل اینکه بستر منحصر به فردی را برای صادرات نفت که شریان اصلی زندگی و ستون استوار اقتصاد ملی است، فراهم ساخته است.

اگر ده‌ها صفحه از قابلیت‌های این جزیره مرجانی آرام و زیبا بنویسیم باز هم ادای دین به این خاک را بدرستی بجا نیاورده‌ایم. حال که ما انتخاب شده‌ایم تا قدم بگذاریم به این سرزمین و لیاقت زیستن و ساختن آن را یافته‌ایم پس قدر این فرصت را بایستی غنیمت دانست و وظیفه‌ای را که به دوشمان نهاده شده است را انجام دهیم.

انسان علاوه بر اینکه کمال‌گرایی در ذات و جوهره او نهاده شده است می‌بایستی از قدرت ذهن و جسم خود نیز برای اینکه جامعه و محیط پیرامونش هم به رشد و شکوفایی برسد استفاده کند. خارگ مستعد شکوفایی است آن هم به دستان مردم غیور و صبوری که از پس تمام امتحانات سنگین سرفراز برآمده‌اند.

سال ۹۸ می‌تواند آغاز تحولی شگرف در سبک زندگی مردم جزیره خارگ باشد و با تکیه به علم و آگاهی و قدرت انگیزه و توان جوانان، حرکت‌های اثر بخشی در راستای بهبود سطح کیفی زندگی مردم با یاری جستن از فن آوری و تکنولوژی روز صورت پذیرد.

جوانان این جزیره با خودباوری و اراده راسخ خود می‌توانند یک سال متفاوت را رقم بزنند و در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و تکمیل چرخه انرژی و همچنین در گام بلند تر پژوهش در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی به بازوان توانمند صنعتگران تبدیل شوند.

برای یک بار که شده زاویه ذهن، اندیشه و تفکرمان را قدری تغییر دهیم و دست به کار شویم تا فرصت‌هایی که پیش رو داریم از دست نروند.

چه استعدادهایی که در این جزیره نهفته است و کافی است با نگاهی متفاوت دست به اکتشاف انسان بزنیم و آنها را از خواب عمیق بیدار کنیم تا فوران آنها را در جزیره خارگ نظاره گر باشیم.

مردان و زنانی که در خارگ زندگی می‌کنند، باید بدانند که نقشی ناگسستنی بر چرخه زندگی ۸۰ میلیون نفر ایرانی دارند، تنها راهی که پیش رو دارند این است که رشد کنند و به دنبال آن رشد دهند.

قامتت را راست کن و دستانت را بر روی زانوانت بگیر و بلند شو تا دست به دست هم دهیم و خارگ را بسازیم. با نگاهی به علم اقتصاد می‌توان گفت اگر موضوع اقتصاد حل شود، تشعشعات آن بر روی تمامی جنبه‌های زندگی نفوذ می‌کند.

اگر نگاه ساده ای به تولید در کشورهای پیشرفته بیندازیم خواهیم دید، کالاهایی که در دورترین روستاهای آن کشورها به دست خانواده‌ای تولید می‌شود با دست به دست شدن همچون مسابقات دوی استقامت به قیمتی گاهاً ۴۰۰ برابری به دست ما می‌رسد و در این بین ما با مصرف گرا بودن روز بروز ترمز پیشرفت و بالندگی خود را نگه داشته‌ایم.

همچنین اقتصاد پویا را می‌توان به زبان عامیانه اینگونه تفسیر نمود که گردش پول در دستان مردم با در قبال ارائه خدمات به یکدیگر رقم می‌خورد.

خارگ می‌تواند به عنوان شهر تولید خانگی در ایران معرفی و مجدداً از دل دریای خروشان اقتصاد سر برآورد و باز تأثیر گذاری خود را به رخ همگان بکشاند.

این امر همت مردان و زنانی را می‌طلبد که هر کدام می‌توانند موتور محرک ماشین اقتصاد به روش جدید باشند.

دستیابی به بازارهای شهرهای بزرگ ایران با همسویی، پاسخگویان و دست اندرکاران این موضوع میسر خواهد بود.

از آنجا که خارگ می‌تواند به عنوان الگو و پایلوت در آغاز این حرکت نقش بسزایی داشته باشد پس توصیه می‌شود جوانان مستعد چه مردان و چه زنان با ارتقای سطح دانش خود و تمرکز بر روی این نوع از کسب و کار سعی بر رشد اقتصاد خانوار و در نتیجه جزیره خارگ کنند.

همچنین می‌توان با بررسی دقیق زمینه‌های موجود در شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ، بستر تولید و نیاز این شرکت‌ها را با سرمایه گذاری مردم و همچنین خرید تضمینی از تولید کنندگان بر پایه نیازمندی‌های واقعی توسط شرکت‌های نفتی فراهم شود.

با گام نهادن در این مسیر، از یک سو مشکل اشتغال تعدادی از جوانان حل خواهد شد، از طرفی صرفه جویی مالی شرکت‌های نفتی به واسطه حذف برخی هزینه‌های اضافی برای تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز از خارج از جزیره خارگ به وجود خواهد آمد.

بررسی دقیق و کارشناسانه این دو موضوع دریچه‌ای نو را در این نقطه از ایران عزیزمان را باز خواهد کرد.

به امید روزی که مردم جزیره خارگ مثل جزیره خارگ منحصر به فرد و الگوی خودباوری به معنای واقعی کلمه باشند.

این نکته حائز اهمیت خواهد بود که خارگ مستعد تبدیل شدن به قطب تولید کشور و همچنین با ظرفیت سازی برای اهالی بومی متواند علاوه بر در دست گرفتن بازار اقتصاد در جزیره خارگ، بازار هدف آن استان‌های همجوار و در گامی بلند تر همه استان‌های کشور باشد.

* رئیس هیئت کوه‌نوردی خارگ