عرضه ۳۱۸ دارایی فکری در تابلوی بورس ایده

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هامونی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه در جمع خبرنگاران یکی از مهمترین اتفاقات بازار سرمایه را رشد ۱۰۶ درصدی شاخص آیفکس دانست و گفت: براساس اعلام فدراسیون جهانی بورس‌ها فرابورس ایران در سال ۹۷ به لحاظ بازدهی کل توانسته رتبه مهمی به دست آورد. ضمن اینکه ارزش بازدهی فرابورس که در ابتدای سال ۹۷ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالغ بر ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: ارزش معادلاتی فرابورس در سال ۹۷ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۶، ۷۱ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶۳۵ درصد رشد عرضه اولیه داشته ایم ضمن اینکه در حوزه تأمین مالی اسناد خزانه و اوراق دولتی از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده ایم.

به گفته هامونی در حوزه پذیره نویسی شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس، افزایش سرمایه‌ها و انتشار اسناد خزانه نیز رشد خوبی را تجربه کرده ایم.

مدیرعامل فرابورس ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح معاملات فرابورس در فروردین ۹۸ پرداخت و گفت: شاخص فرابورس از ۲۲۵۰ به ۲۴۰۰ واحد رسیده است که رشد ۱۰ درصدی به لحاظ بازدهی را فقط در فروردین ماه امسال تجربه است است. این در شرایطی است که ارزش بازار به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

هامونی با بیان اینکه ارزش معاملات ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در فروردین ۹۸ به ثبت رسیده گفت: این رقم نسبت به فروردین سال ۹۷ معادل ۱۷۸ درصد رشد داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رویداد فین استارز در دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه اشاره و خاطرنشان کرد: در توسعه فین تک ها رکورد مناسبی در سال ۹۷ به ثبت رسیده و این امیدواری نسبت به پیشرفت آنها کاملاً وجود دارد. این در شرایطی است که در بازارهای مالی نیز نوآوری‌های زیادی را شاهد هستیم و استارت آپ هایی مشغول به فعالیت هستند که حتی توانسته اند سرمایه گذاری جذب کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به عملکرد بازار بدهی در سال ۹۷ اشاره و تصریح کرد: جمع کل بازار بدهی در انتهای ۹۷ به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان در فرابورس معامله شده است. ضمن اینکه برخی اوراق نیز فاقد بازار هستند که ارزش آنها به ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و برنامه داریم بتوانیم در سال جاری بخش عمده‌ای از آنها را تعیین تکلیف نموده و وارد بازار کنیم. برخی از این اوراق امسال سرررسید می‌شوند ولی به طور قطع تا سال ۹۹ تمامی این ۸ هزار میلیارد تومان بررسی خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس، مردمی کردن اقتصاد را تنها از طریق بورس امکان پذیر دانست و گفت: ساز و کار بازار سرمایه مختص این کار است به خصوص اینکه این بازار در مقوله مبارزه با فساد موفق عمل کرده است و ادبیات شفافیت اجازه تخطی را نمی‌دهد.

هامونی به وجود ۳۱۸ دارایی فکری در تابلوی بورس ایده فرابورس اشاره و اظهار داشت: از این رقم، ۳۰۰ مورد اختراع، ۱۵ طرح صنعتی و سه علامت تجاری و برند هستند. ضمن اینکه دارایی فکری معامله شده نیز به ۱۲ مورد رسیده که هشت مورد آن اختراع بوده و در مجموع ۱۰ میلیارد تومان دارایی فکری را مورد معامله قرار داده است.

وی افزود: ایران دومین کشور دنیا است که بازار معامله ایده دارد و ایده‌ها به طور رسمی در آن خرید و فروش می‌شوند.

مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به برنامه‌های فرابورس برای توسعه بازار اشاره و خاطرنشان کرد: صندوق‌های جسورانه راه اندازی شده که ۵۵۰ میلیارد تومان پول تزریق کرده اند ضمن اینکه امسال در برنامه داریم سایز صندوق‌های خطرپذیر را گسترش دهیم.

هامونی به برنامه ریزی برای ایجاد طرح صندوق در صندوق اشاره کرد و گفت: تلاش داریم با راه اندازی این ابزار، پول نهادهای عمومی غیر دولتی را وارد بازار کنیم که بر این اساس کار با ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده و به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: اگر ایده استارت آپی به فروش برسد مطمئن خواهیم بود که یک استارت آپ موفق عمل خواهد کرد چرا که سرمایه گذار در آن چشم انداز سود مشاهده می‌کند.

مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اما و اگرهای نرخ گذاری‌های استارت آپ ها در فرابورس گفت: ارزش استارت آپ ها را عرضه و تقاضا مشخص کرده و ما در آن دخالتی نداریم ضمن اینکه بازار سرمایه و اکوسیستم را باید همزمان با هم مورد سنجش قرار داد.