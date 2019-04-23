سازمان بورس و انجمن بین المللی روابط عمومی تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر فلاح در مراسم امضای تفاهم نامه با انجمن جهانی روابط عمومی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه گفت: این تفاهم نامه با هدف بهبود ارتباطات جهانی و همچنین اقداماتی که در دستورکار سازمان بورس قرار دارد با انجمن بین المللی روابط عمومی امضا و مقرر شد این نهاد مهم جهانی در بزرگترین رویداد مالی خاورمیانه (فاینکس ۲۰۱۹) حضور داشته باشد.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با تاکید بر اینکه باید همکاری بسیار گسترده‌ای با ایپرا داشته باشیم، افزود: قصد داریم با کمک ظرفیت‌های ایپرا و از طریق انتشار بولتن‌ها و نشریات و با استفاده از فضای مجازی، آخرین دستاوردهای ایران را در جهان منعکس کنیم.

فلاح افزود: امضای تفاهم همکاری با ایپرا فتح بابی است که از طریق آن اخبار اقتصادی ایران به گوش جامعه جهانی می‌رسد.

در این جلسه، اسوتلانا استاوروا، رئیس هیئت مدیره انجمن بین‌المللی روابط عمومی و عالی‌رتبه‌ترین مقام این نهاد بین‌المللی، چگونگی مبارزه با اخبار جعلی، چگونگی رساندن صدایی مشخص با وجود صداهای مختلف و نیز چگونه پیدا کردن مخاطبان هدف را از جمله موضوعات مهم مورد نظر در این انجمن دانست و گفت: با توجه به اینکه در سال‌های آینده هوش مصنوعی زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد توانایی پاسخ به چنین پرسش‌هایی با توجه به چالش‌های پیش رو امری ضروری است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم ارزش واقعی موضوعی را به مخاطب برسانیم، باید این موضوعات و چالش‌ها را مد نظر قرار دهیم و برای این کار نیاز به فراگیری مهارت‌هایی داریم.

در ادامه مالک حسینی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، حضور خانم استاوروا را فرصت جدیدی برای همکاری با ایپرا دانست و گفت: ما علاقمند هستیم به رغم شرایط تحریم و مشکلات این نوید را بدهیم که از امروز دریچه جدیدی برای همکاری مشترک با ایپرا و شورای اقتصادی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: امیدوارم با امضای تفاهم نامه بتوانیم ورود افراد را به ایپرا تسهیل کنیم، بر این اساس منتظر نتایج مثبت این اتفاق در آینده هستیم.

مالک حسینی در مورد موضوع مطرح شده در خصوص روند رو به رشد هوشمندسازی در دنیا نیز گفت: هسته مهم در شکل گیری و ایجاد ارتباطات انسان‌ها هستند. بر این اساس باید اقداماتی را در جهت کنترل این هوشمندسازی در نظر داشته باشیم.

خانم استاوروا، در پاسخ به مالک حسینی اظهار کرد: ایپرا جانب سیاسی هیچ طرفی را نمی‌گیرد و البته پیام شما را از طریق هیئت مدیره ایپرا پیگیری و خود را متعهد می‌کنم تا در خصوص مشکلات ارتباطی ایجاد شده متأثر از تحریم، راه حلی سودمند برای هر دو طرف پیدا کند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که با یکدیگر در ارتباط هستیم، راه حلی پیدا خواهد شد.

به گزارش مهر، سال گذشته انجمن بین‌المللی روابط عمومی، پس از بررسی فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه ارتقا سطح سواد مالی با عضویت این سازمان در انجمن فوق موافقت کرد و پس از آن نیز موافقت خود را با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با این سازمان اعلام کرد. این نخستین بار است که یک مقام از انجمن بین‌المللی روابط عمومی به ایران سفر می‌کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه فرهنگسازی، به عضویت پیوسته این انجمن درمی‌آید. معرفی سخنرانان و مربیان آموزشی از میان اعضای این انجمن برای رویدادها، امکان معرفی ۵ اثر برتر به صورت سالانه به رویداد جایزه طلایی جهانی، دسترسی به آخرین رویدادهای برپا شده توسط این انجمن و دسترسی به مقالات و گزارش‌های این نهاد بین‌المللی از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه که زمینه فعالیت بین‌المللی و انتقال تجارب بین طرفین را در حوزه‌های مختلف به ویژه در حیطه اقدامات مرتبط با ارتقا سطح سواد مالی فراهم می‌کند، به عنوان نخستین تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین انجمن بین‌المللی روابط عمومی و یک نهاد ایرانی شناخته شده است.